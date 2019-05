Frenem la Contaminació denuncia fuertes olores a gas o hidrocarburos en el Grao, Castelló y Almassora

La Plataforma Frenem la Contaminació denuncia que en los últimos días se respira un fuerte olor a gas o hidrocarburos, que afecta a los vecinos del Polígono de El Serrallo, el Grao, Castelló de la Plana y Almassora. Advierten que el Ayuntamiento de Castelló no ha convocado una mesa para evaluar la calidad del aire, ni ha realizado los estudios necesarios, como se comprometió el pasado año.

La Plataforma Frenem la Contaminació ha explicado en un comunicado que los ciudadanos siguen sin saber de dónde viene los intensos olores a gas o hidrocarburos, que afectan a Castelló, el Grao y Almassora. Aseguran que es una situación que se repite habitualmente, y desde las administraciones públicas no responden sobre su origen. Inés Turpin, miembro de la Plataforma, ha explicado que han recibido "muchas quejas de vecinos, que no saben que hacer ante esta situación y no reciben información".

"Desde hace días vecinos y vecinas del Grao, Castellón y Almazora nos vemos forzadas a convivir en un intenso olor a gas y/o hidrocarburos. A pesar de ser una situación que se repite habitualmente, desde las administraciones públicas no recibimos respuesta ni del origen del olor ni de que se trata", ha señalado Turpin.

La Plataforma ha explicado que en junio de 2018 se instalaron medidores en Castelló de la Plana, pero no determinaron el origen de los olores. Sin embargo, consideran que fue una medida insuficiente. Turpin también ha señalado que la alcaldesa Amparo Marco anunció en mayo de 2018 la creación de una mesa de calidad del aire, que no se ha constituido.

El portavoz de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, ha explicado en redes sociales que Marco debería "contratar a Iker Jiménez como asesor" para saber de dónde vienen los fuertes olores. En el pleno del consistorio, Del Señor, recordó que los vecinos han realizado quejas por los malos olores que se respiran estos días en la ciudad.

La Plataforma considera que la existencia de empresas altamente contaminantes y a escasos metros de la población, exigen controles estrictos de la calidad del aire.