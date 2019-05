Luis Milla: "Mi futuro no tiene importancia con lo que nos estamos jugando"

El próximo domingo puede quedar cerrada la permanencia del CD Tenerife en la Segunda División de cara al curso venidero. Una victoria en Lugo ante un rival que también se juega su futuro podría certificar la permanencia tan anhelada en la categoría. Mucho sufrimiento el que ha tenido que afrontar el equipo de manera inesperada al principio de temporada cuando se partía con otro objetivo marcado. A nivel colectivo no ha respondido a las expectativas iniciales, pero a nivel individual hay un jugador que sí puede estar satisfecho del rendimiento ofrecido.

El centrocampista Luis Milla es de los pocos blanquiazules que este año ha rendido sobre el terreno de juego. A escasas horas de la final de Lugo, el madrileño se pasó por los micrófonos de la SER, mostrando su deseo que llegue ya el domingo: "Está siendo una temporada larga y exigente porque nos hemos metido en una situación complicada, pero sacaremos fuerzas para dejar sentenciada la permanencia el domingo en Lugo".

El futuro de Luis Milla es uno de los temas que más preocupa al aficionado blanquiazul. Pese a tener contrato con la entidad tinerfeña, su buen rendimiento ha despertado el interés de clubes en España que estarían deseosos de contar con sus servicios, "no es un tema que me preocupe ahora porque no tiene importancia. Estoy muy feliz aqui, está claro que esto es fútbol pero ya he dicho que mientras tenga contrato me debo al Tenerife siempre", a lo que añadía: "Le he dicho a mi entorno que no quiero saber nada de lo que pueda pasar de aqui al final de año. Centrado es que nos salvemos y mi futuro no tiene importancia con lo que nos estamos jugando todavia".