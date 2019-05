Derrota y sonrojo, para no faltar a la tradición (2-3)

Más de lo mismo. Qué pena... Ni en la despedida en casa de la categoría el Córdoba fue capaz de mostrar otra imagen. Ni en la despedida de la afición el ¿equipo? fue capaz de dejar un buen sabor de boca. Y eso que enfrente había un rival que no quiso hacer sangre y que jugó a medio gas. Ni por esas. Los blanquiverdes, en su línea de todo el año: Jugar al tran tran y mostrar unas facilidades defensivas que dan vergüenza ajena. A los 13 minutos ya se perdía por 0-2 y eso que Osasuna no apretó. Simplemente, sacó los colores a una plantilla que este año ya ha demostrado claramente lo que hay. El marcador final solo fue maquillado ante la bajada de intensidad de los rojillos que, insisto, no quisieron hacer sangre y que se dejaron por cierto, cinco titulares en Pamplona. Les valía un punto para ser campeones y ganaron casi sin insistir.

El Córdoba solo tuvo un poquito de empuje con la salida de Andrés Martín al campo. Lo de siempre vaya. El chaval deja en ridículo al resto del equipo cada semana. Pelea, tiene ganas y encima, juega muy bien. Con él se vio lo único medio bueno del Córdoba en el partido, pero no se pudo ni siquiera empatar.

Cuando se juega sin alma, normalmente pasa esto. Se acabó la Segunda División en el Arcángel. Ojalá se regrese pronto, pero para eso hay que hacer muchas cosas bien a partir de ahora. Solo queda apretar los dientes y confiar en que así sea, aunque cueste.

Por cierto, un aplauso a los que fueron a ver el partido al estadio. Eso es cordobesismo.