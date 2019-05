Pacheta: "Queremos que la afición se sienta orgullosa del equipo ante un gran rival como el Deportivo"

El Elche C.F. despide la Liga en casa con los deberes hechos. Los ilicitanos amarraron la permanencia hace varias jornadas y se enfrentan a un Deportivo de La Coruña que no puede fallar si quiere llegar con opciones de promoción de ascenso a la última jornada. El partido se jugará el domingo 2 de junio a las 20.00 horas en el Martínez Valero.

El entrenador del Elche, Pacheta, ha comentado que "estoy seguro de que ellos estarán preocupados. Saben que se van a medir a un equipo que está dando la cara siempre. Debo decir que a mi juicio el Dépor tiene la mejor plantilla de la categoría y fuera de casa se liberan y están ganando muchos partidos".

Un Pacheta que afirma que "estamos heridos por el 4-0 de la ida. Tenemos que sacar este partido adelante y conseguir que nuestra afición se sienta muy orgullosa de su equipo. Estamos corriendo por el compañero, por sus hijos, sus familias y corremos por toda la gente que nos apoya. Y ese compromiso y actitud tan solidaria nos está haciendo muy grandes".

El técnico franjiverde está muy disgustado con los dos partidos de sanción que le impuso el Comité de Competición por su expulsión en Tarragona en el 3-3 ante el Nástic. Pacheta ha dicho que "esto es una barbaridad y me quejo por ello. Algún árbitro te amonesta, pero no es normal que te expulsen a las primeras de cambio. Esta temporada hay tres árbitros que me han ganado por su fantástico manejo de los partidos: Vázquez Figueroa, Díaz de Mera y Areces Franco. Me duele este castigo de dos encuentros de sanción".

Pacheta tiene las bajas de Juan Cruz por sanción y de Gonzalo Villar, Jony Ñíguez y Yacine Qasmi por lesión, mientras que recupera a Karim y Nino libres ya de sanción. El delantero del filial Nacho Ramón, el "Tiburón" de Carrús, tiene muchas opciones de entrar en la convocatoria e incluso de debutar en Segunda. El técnico ha confirmado que el portero José Juan y el lateral Manu Rodríguez serán titulares ante el Dépor.

Antes de iniciarse el partido se guardará un minuto de silencio en memoria del legendario portero del Elche Manolo Pazos, fallecido el pasado 24 de mayo a los 89 años. El Club ha invitado a su familia al Palco de Honor para que viva y sienta ese homenaje que será muy emotivo. Pazos es uno de los más grandes en la historia del Elche C.F. y un auténtico símbolo para la afición franjiverde.