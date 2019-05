Huelva crearía 66 empleos semanales si se pagaran las horas extras, según CCOO

La provincia de Huelva ha acumulado 2.633 horas extraordinarias no remuneradas de las 13.050 horas extras realizadas durante en el primer trimestre de este año, según se desprende del informe realizado por el sindicato CCOO a partir de los datos oficiales de la Encuesta de Población Activa (EPA). Es decir, más del 20% han sido horas no pagadas en las nóminas del trabajador, ni pactadas en el convenio laboral, además de que no figuran como cotizadas a la Seguridad Social. Si esas horas de trabajo no pagadas se transformaran en jornadas laborales a tiempo completo, en la provincia de Huelva un total de 66 personas habían encontrado un empleo semanal.

Los datos se Huelva son mejores que la media andaluza, que se sitúa en el 32.72%, pero no deja de ser un tema de máxima preocupación sobre el que CCOO quiere llamar la atención y sobre el que requiere de actuaciones contundentes por parte de la administración. Emilio Fernández, ha recordado que el 35% de las denuncias presentadas en la Inspección de Trabajo están relacionadas con las horas extras no abonadas y ha pedido voluntad política para acabar con esta enorme bolsa de fraude social.

La media andaluza de estas horas extras impagadas se sitúa en un 32,7% y la estatal en el 46,4%. Por su parte, Nuria López, secretaria general de CCOO, ha destacado que en Andalucía esas horas extras no abonadas habrían generado 3.080 empleos semanales a tiempo completo. Por provincias, la que más horas extras acumula sin pagar es Almería, con 56.6%, diez puntos por encima de la media nacional, y la que menor porcentaje tiene es Córdoba con 12.2% no pagadas.

Por sectores y a nivel andaluz, el del transporte cuenta con mayor porcentaje de horas extras no remuneradas (58.9%), seguido del sector financiero (46.0%) Por sexos, las mujeres acumulan mayor porcentaje de horas extras sin pagar, 36.2% frente a los hombres que es del 30.6%, 5.6 puntos de diferencia.