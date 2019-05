Se aleja la posibilidad de huelga en el transporte discrecional, el sector que gestiona los autocares privados que trasladan a los turistas. La negociación por el nuevo convenio colectivo se ha desbloqueado tras una propuesta de subida salarial por parte de la patronal. Los sindicatos habían amenazado a principios de mes con paros en plena temporada alta.

Hace un mes, los sindicatos se negaban a mantener más reuniones con los empresarios si estos no aceptaban hablar de incrementos de sueldos. Ayer, en un nuevo encuentro entre las dos partes, la patronal ofreció por primera vez, según Pep Ginard, representante de Comisiones Obreras, una oferta que se comienza a acercar sus demandas, algo que, dice, aleja la posibilidad de huelga.

Sin embargo, no descarta completamente la convocatoria de paros: "No tenemos nada cerrado, y hasta que no lo cerremos, no podemos descartar nada".

Los empresarios proponen un incremento de un 4% el primer año y un 3% para los dos próximos, con dos años más de incremento según el IPC. La subida salarial que demandaban los sindicatos era de un 5% en cada uno de los próximos 3 años.

Durante los próximos días, los sindicatos van a analizar la propuesta: "Queremos dar una respuesta entre el lunes y el martes", subraya Ginard. Además, critica que los empresarios condicionen la subida salarial a una liberalización de la jornada laboral durante la temporada baja.