Villapalos: "Será un partido intenso, de pelea y garra"

Este fin de semana el Atlético Baleares disputará el partido de vuelta contra el Racing de Santander en Son Malferit. El encuentro tendrá lugar el domingo a las 12:00 y puede darles el pase a la Segunda División en caso de empate o de victoria.

El técnico Manix Mandiola presenta una actitud positiva y de calma frente a todos esperando poder celebrar este merecido triunfo ante su afición y devolver al equipo a la categoría de plata después de 56 años: "Es una semana más, no noto ansiedad. Casi ni hemos hablado. A la gente la veo más alterada, al entorno, desde hace un mes la gente en la calle ya la veo más motivada y esta semana un poco más".

El míster y el central, Alberto Villapalos, esperan un partido de importante intensidad y complicación pero aseguran que será totalmente diferente al partido de ida. Mandiola ha afirmado: "Espero un partido complicado porque no hay posibilidad de recurso. Estamos a 90 minutos y el premio es muy grande para poder especular. Tenemos que ganar el domingo, estamos preparados, sabemos lo que nos jugamos y nunca en los últimos 56 años ha estado el club tan cerca de ascender y creo que competiremos bien". "Salga como salga el Racing nos adaptaremos a las exigencias del rival, estamos preparados para lo que venga. Nuestro equipo lleva bien la presión, hemos sido capaces de generar ilusión", asegura el míster.

Por su parte, Villapalos asiente que van a ganar el partido: "El Racing querrá el balón pero en Son Malferit será más difícil para ellos, será un partido intenso, de pelea y garra. En casa sí que generamos ocasiones y no se parecerá al partido de ida".

Manix Mandiola no quiere alargar más esta competición y por eso tendrá que llevar el control del partido desde el minuto cero: "Sigue al 50% la eliminatoria porque el rival es de entidad. El partido de ida es significativo pero cualquier resultado es reversible, que uno de los dos marque no significa que no se pueda dar la vuelta. Estamos preparados para afrontar lo que salga, sea 90 o 120 minutos. Lo que pretendo, creo y quiero es competir bien y con eso llegaremos donde sea".

Tras la baja de José Peris por expulsión en el partido de ida, la posición de lateral izquierdo cuelga de un hilo por falta de efectivos en esa posición: "Hemos jugado media temporada sin Peris y no hay ninguna duda", confirma el míster con total tranquilidad.

Todos estarán disponibles para este encuentro a excepción de Hugo Díaz y Peris. Samu ha tenido algunas molestias durante la semana pero no será un problema y estará disponible el domingo.

"Vamos a hacerlo lo mejor posible y nadie va a bajar su rendimiento por la presión. El rival merece todo el respeto y nosotros vamos a intentar hacer bien lo nuestro", comenta Manix Mandiola.