Urralburu contesta a Sánchez Serna: "Hay quien quiere pescar en río revuelto"

El diputado nacional de la formación morada 'ha cargado' en La Opinión contra Urralburu por la debacle del 26M. Tanto él como María Marín critican la gestión del secretario general, que no marcó distancias con el PSOE y por no confluir con IU. Sobre esto contesta Óscar Urralburu: dice que sumando con IU no se habrían conseguido más votos que los que consiguió Unidas Podemos en las generales, y sobre la estrategia con el PSOE, asegura que es difícil desmarcarse cuando se está planteando entrar en el Gobierno nacional, y cree que el carro del voto útil se lo ha llevado el PSOE.

Para Urralburu "hay cosas que no se han hecho bien y que hay que reformular", y se muestra dispuesto a debatir democráticamente, sobre todo, en los órganos ciudadanos de Podemos