"Ser muy concisos y aportar la mayor información posible es vital para el 112 CYL"

El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 CYL llama a mantener la calma en caso de emergencia a recopilar la mayor información posible para para poder transmitirla al gestor de llamadas y así poder canalizar la ayuda que se precisa en caso así como a la localización del lugar dónde dirigirse.

El Servicio de emergencias sanitarias 112 comenzó a funcionar en el año 1991 a instancias de la Unión Europea que buscaba unificar un único número de mergencia en todos los territorios de los estados miembro. El principal cometido de los gestores de atención de las llamadas telefónicas pasa por determinar qué es lo que está ocurriendo, que tipo de emergencia es y dónde para poder avisar a los dispositivos correspondientes. La duración media de las llamadas al servicio es de unos 61 segundos aproximadamente, por ello es necesario que se sea lo más concisos y detallados psibles para que, simultáneamente a la llamada, se ponga en marcha la maquinaria en la que pueden participar efectivos sanitarios, bomberos o Fuezas y Cuerpos de la Seguridad de Estado.

Al igual que nos dan instrucciones para lo que hay que hacer en caso de encontrarnos ante una emergencia, también inciden en aquellas conductas que hay que evitar, lo primero es calibrar si estamos ante una emergencia real o no, en muchas ocasiones reciben llamadas que no son competencia suya lo que mantiene líneas y gestores ocupados en cuestiones secundarias. Además coincidiendo con la llegada del buen tiempo mucha precaución en los desplazamientos por carretera, también se aconseja, a la hora de realizar actividades al aire libre, ser conscientesde nuestras limitaciones, equiparse correctamente y evitar situaciones absurdas. De igual modo en caso de accidente hay que dar cuente de ello pero sin ponernos a nosotros mismos o a otros en situación de riesgo, y no dedicarse a hacer fotos o vídeos con dispositivos móbiles en lugar de socorrer a los heridos, algo que debe intentarse siempre y cuando se tenga conocimientos para ello, y sobre todo mantener la calma para no enviar mensajes erróneos.