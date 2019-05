Todo apunta a que en septiembre se podrían retomar los viajes, pero hasta entonces hay mucho que hablar porque los hoteleros quieren subir precios.

No hace tanto tiempo los hoteles aguantaban abiertos en temporada baja gracias a los “turistas del Imserso”, pero en la actualidad los empresarios del sector dicen que es una ruína y ya no resulta rentable alojar un autobús repleto de jubilados, porque los apenas 22 euros que cobran por persona no cubre gastos.

De momento no hay acuerdo pero el Ministerio de Hacienda decidió ayer suspender cautelarmente la adjudicación de los viajes del Imserso, hasta que se pronuncie el Tribunal.

Y eso es lo que desató la preocupación porque nadie quiere quedarse sin viaje, aunque tengan que pagar un poquito más. Más de 100.000 gallegos viajan cada verano con el Imserso, que financia el 20% y los jubilados el 80% restante.