En una societat normal...

La denúncia de Greenpeace és d'eixes que, en una societat normal, haurien de fer caure la cara de vergonya a qui governa. Hauria de provocar a l'oposició i hauria d'enfadar molt a veïns afectats directament i per extensió a tots els habitants de la Comunitat Valenciana... Però, ja dic, això en una societat normal. En la nostra, la denúncia de Greenpeace que el municipi que va patir l'incendi forestal més devastador del segle XXI no tinga encara, i com és preceptiu, pla contra incendis ha passat sense pena i sense glòria. I l'estiu arriba i el canvi climàtic i tot això... La veritat és que coses com eixes diuen molt de la nostra societat.