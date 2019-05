Una veritat a mitges

Caldria que una organització amb tant prestigi com Greenpeace, abans de destrossar la imatge de municipis que han patit molt amb els incendis forestals. Abans de dir que no han fet els deures després de patir greus incendis, hagueren parlat amb eixos ajuntaments per informar-se. Perquè Andilla i Cortes han deixat ben clar a la SER que sí han fet els deures. I que si no tenen encara el pla és perquè estan elaborant-lo... Una veritat a mitges és la pitjor de les mentides.