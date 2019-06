Una "Bicifestación" para celebrar la continuidad de los carriles bici en Valencia

Este domingo 2 de junio se celebra la 'bicifestación' en Valencia. Fernando Mafé es el portavoz de València en Bici y anima a toda la población a acudir al Puente de Calatrava con la Alameda a las 11:00 horas este 2 de junio. Mafé destaca que no es una protesta sino una celebración de la bicicleta. "Se quiere demostrar que una ciudad con menos tráfico es más alegre y con una vida más saludable", declara Mafé.

El portavoz de València en Bici considera que los resultados electorales son positivos para el colectivo ciclista. "No queremos que se reviertan esos carriles bicis, porque queremos seguir en este camino, en el camino que también va Europa", sostiene Mafé. No obstante, cree que los gobiernos anteriores también habían apostado por iniciativas a favor de la bicicleta como el Valenbici o nuevos carriles bici. "Pero los modelos de reversión de otros partidos políticos no nos gustan", insiste. En definitiva, Mafé afirma que los resultados electorales en Valencia son esperanzadores.

Eso sí, hay cosas con las que no está de acuerdo. Mafé explica que no se puede dejar todo para un final de la legislatura, como la peatonalización de grandes ejes de la ciudad como la plaza de la Reina o hacer más amable los espacios, y que deben "apostar más durante toda la legislatura". Y otro problema que ha visto en este mandato ha sido la falta de comunicación, que como consecuencia, afirma, ha traido diversos problemas.

Escucha de nuevo la entrevista a Fernando Mafé, el portavoz de València en Bici: