Andilla y Cortes de Pallás acusan a Greenpeace de no decir toda la verdad sobre sus planes contra incendios

Los municipios de Cortes de Pallás y Andilla piden a Greenpeace que se informe antes de atacarles. Ayer, la organización ecologista recordó que el municipio de Cortes ha padecido el incendio más devastador en lo que llevamos de siglo y que Andilla sufrió el tercero pero que ambas poblaciones carecen todavía de plan contra incendios forestales.

Un plan que es preceptivo. Los alcaldes de ambas poblaciones, en declaraciones a la SER, explican, ambos, que sus planes están en proceso. Ambos coinciden también en que no son planes precisamente fáciles de realizar. Cortes, por ejemplo, es el sexto municipio en extensión de la provincia de Valencia con más de 234.000 kilómetros cuadrados. Y que sus disponibilidades económicas y técnicas les impiden ir más rápido.

Fernando Navarro, alcalde de Cortes, explica que su plan estará listo en julio (y por tanto podrá acceder a las ayudas que anualmente convoca la conselleria). Y es muy crítico con los ecologistas por no haber siquiera consultado con ellos en qué situación se encuentra ese plan... y todo lo que están haciendo para prevenir incendios forestales.

La alcaldesa de Andilla, Consuelo Alfonso, que el plan de ese municipio está en proceso. Que no estará listo hasta septiembre u octubre porque no pueden ir más rápido. Y que en todo caso ese plan no va solo. Va acompañado de muchas otras medidas ya en marcha.

En todo caso ambos municipios ya tienen redactado el plan técnico forestal de su suelo público asesorado por la misma empresa de ingeniería forestal. Que las actuaciones fijadas en ese plan las están trabajando con Divalterra. Que a través de LABORA ambos consistorios han contratado brigadas forestales. Y que ambos han llevado a cabo actuaciones específicas en zonas de monte abandonadas.