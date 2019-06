Los afectados por IDental denuncian que la situación de sus historiales clínicos en Conselleria es un caos

Los afectados por la estafa de IDental denuncian que casi un año después de que la Conselleria de Sanidad se quedara con la custodia de sus historiales clínicos para su clasificación, todavía no se los ha entregado a muchos de los que los han solicitado. Recordamos que los historiales fueron incautados por la policía tras el cierre de las clínicas y que se los entregó a Conselleria para luego entregarlos a los demandantes.

Sol Sánchez, portavoz de los afectados en Valencia, califica la situación de caos absoluto. Dice que hay usuarios que han solicitado su informe y se lo han entregado desde tres hospitales diferentes o que otros, pese a haberlo pedido, no lo reciben. Sánchez, que se ha reunido con conselleria, asegura que siempre le dan la misma respuesta: que es un trabajo costoso. Pero ella insiste, sin esos informes tienen las manos atadas porque ni pueden continuar con sus tratamientos en otra clínica ni pueden demandar a IDental para recuperar su dinero ya que muchos no se acuerdan de cuánto costaba o no tiene más pruebas que ese informe.

De hecho, a finales de marzo se presentó una querella conjunta en la Audiencia Nacional por las víctimas físicas a la que ya se han sumado 124 personas pero como explica la portavoz, día a día se van sumando usuarios que se quedaron con el tratamiento a medias y han tenido problemas de salud.

Pero este no es el único problema. Sánchez denuncia las continuas amenazas por parte de las finacieras. Financieras que ofrecían directamente la clínica con el tratamiento bucodental a aquellos que querían financiarlo. Explica que muchos afectados han dejado de pagar al no seguir con su tratamiento pero que sufren amenazas por parte de estas empresas.

Y por esto precisamente se van a reunir el lunes con el director General de Consumo, Natxo Costa, para pedirle que se sienten a hablar con las financieras y solucionen este problema y para desmentir los bulos que están circulando en los que se les acusa a los afectados de recibir dinero de conselleria.