Cierre de curso en La Romareda

Termina una temporada muy dura para el aficionado zaragocista en la vieja Romareda en la que durante el curso ha vivido más tristezas que alegrías. El partido ante el Numancia será el último como local con el paréntesis veraniego que desembocará en el nuevo proyecto con los primeros choques a mediados del mes de agosto.

El Real Zaragoza llega tranquilo sin la espada de Damocles de una permanencia, alcanzada el pasado fin de semana. Poco se ha hablado del partido. El protagonismo lo ha acaparado Víctor Fernández. El “joven Fernández” se queda, le ha podido el corazón porque su gente, el zaragocismo, se lo pidió con un gesto de reconocimiento y respeto. Seguro que la parroquia de La Romareda se lo reconocerá a lo largo del partido ante los sorianos.

El equipo quiere acabar con un buen sabor de boca, el objetivo es ganar los dos encuentros. Por eso, el Real Zaragoza presentará su mejor once posible, contando con las ausencias por lesión de Igbekeme y Papu, que no podrán despedirse de los aficionados. Víctor apostará por un once con novedades como la posible vuelta de Eguaras por el nigeriano y la de Pombo en lugar del georgiano, sin descartar que futbolistas con menos minutos puedan tener su hueco a lo largo del partido.

El Numancia se juega la vida, no ha asegurado la permanencia matemática y llega con la intención de sumar, aunque si el Rayo Majadahonda pierde en Oviedo se le allanará el camino. Hace un año Zaragoza y Numancia se enfrentaron en La Romareda en la vuelta de la semifinal del play-off de ascenso. Casi 365 días después, el enfrentamiento de este domingo rebela como les ha cambiado la vida a ambos.

Carrusel

El Real Zaragoza-Numancia lo podrán seguir desde las 19,30 en Carrusel Deportivo Aragón, a través de Ser+ (98.6 FM), Radio Zaragoza (873 OM), www.radiozaragoza.es y dispositivos móviles.