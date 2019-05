Aliaga (PAR): "¿Qué voy a hacer en un gobierno donde se pone en cuestión la historia y la lucha de los aragoneses?"

El PAR no estará en un gobierno en el que esté Vox, ni apoyará su investidura. Su presidente, Arturo Aliaga, en La Rebotica, en Radio Zaragoza, era contundente: "Yo no puedo estar disparándole al corazón del PAR y a la historia del corazón del PAR de estos años". Eso supone que no habrá gobierno de centro derecha en Aragón, porque los tres diputados del PAR son imprescindibles para sumar mayoría.

Sobre la posibilidad de estar en un ejecutivo PSOE - Ciudadanos, Aliaga deja la puerta abierta, al señalar que "tienen 36, que son mayoría, y tienen mucha más responsabilidad que el PAR, y lógicamente, esa es la vía natural, que han elegido los aragoneses y, al menos, la tienen que explorar". Aliaga reconoce que ese posible gobierno PSOE-Ciudadanos no necesita al PAR porque tendría mayoría absoluta, pero añadía que "si, en el caso de que llegaran a un acuerdo, Ciudadanos y PSOE consideran que la presencia del PAR en el gobierno puede ser beneficiosa, aportaré cosas de programa y de atender la atracción de inversiones".

Sobre cómo vería la gente de su partido y sus militantes la posible entrada en ese gobierno, "creo que una gran mayoría prefiere tener puertas más abiertas en el caso del Gobierno de Aragón".

Reconoce, además, que algunos poderes fácticos ahora le están llamando,para saber qué va a hacer. En este sentido, señala que "me ha llamado gente que no me llamaba en 4 años, ¡qué casualidad, a un panal de rica miel! Y veo entrar una llamada y digo '¿ y este qué quiere ahora?'"

Sobre su negativa a estar con Vox en el Gobierno de Aragón ha sido, de nuevo tajante: Aliaga dice que hay ideas de Vox que ponen en cuestión el ADN del PAR.

"¿Qué voy a hacer yo en un gobierno donde se pone en cuestión la historia, la lucha y la tradición de los aragoneses por tener la dignidad de un Estatuto, con competencias y gestión, grandes proyectos que hemos hecho en el territorio? ¿Devolver competencias? Y luego alguna cuestión mayor, como el trasvase [del Ebro]". ¿Apoyaría una investidura en la que esté Vox en el Gobierno? Respondía Aliaga con otra pregunta: "¿Para qué proyecto, para hacer qué?"