Víctor Fernández: "Me he dejado guiar por el corazón para quedarme"

El zaragocimso está feliz. Su gran referente del pasado, con los mayores éxitos de la historia del club, del presente, por haber salvado a la entidad de un desastre terrible, y del futuro, por la unanimidad de la gente en que siguiera, continuará al frente del banquillo y trabajará junto a la dirección deportiva en el proyecto de la próxima temporada

SE QUEDA-"El cambio de opinión obedece a una cuestión sentimental. Me puede el corazón, me puede la identificación con este club y esta tierra. Uno no puede ser insensible a lo que ha ocurrido en las últimas semanas, me he dejado guiar por el corazón. Estoy muy contetno y muy feliz por darme esta oportunidad de intentar conseguir el objetivo que todos deseamos".

PROYECTO Y OBJETIVO-"Soy consciente de las posibilidades de club, los recursos son limitados, los conozco. Lo que es ilimnitada es la pasión, el esfuerzo y la dedicacioón por llevar este barco a buen puerto. Conozco disponibilidad de consejo y de las direcciones deportiva y general por que estuviera al frente y para mí eso es lo más importante. Vengo a luchar, contribuir, colaborar y en la busqueda de un buen proyecto. Ellos no me han dicho cual es el objetivo, pero yo me lo autoimpogo. Voy a luchar por recuperar el sitio que nunca tuvimos que perder. Va a ser un recorrido largo, pero tenemos nuestras armas. Todo va a pasar por un aprovechamiento máximo y eficaz de los recursos y una planificación en la que no nos podemos equivocar en uno solo de los perfiles de jugadores que necesitamos. Este proyecto no pasa por mí, soy uno más. Necesitamos la unidad de todo el zaragocimso y que vayamos en la misma línea".

PERFIL DE PLANTILLA-"No conozco a los tres refurzos que ha hecho la dirección deportiva, habrá que verlos en la pretemporada y sacaremos las conclusiones oportunas. Lalo tiene que arañar de las piedras para poder encontrar jugadores. Tenemos que cambiar brutalmente la estructura física del equipo, hay que buscar un equilibrio para competir con más garantías. Buenos jugadores, con buen pie y combinativos. Necestitamos otras cosas que nos ayuden a dar ese salto de competir con los mejores, necesitamos cambiar la estructurua. No hay que hacer una revolución, pero sí una involución".

DECISIONES DEPORTIVAS-"Cada uno tiene su parcela, pero siempre ven más cuatro ojos que dos. Se va a consensuar y se va a llegar a puntos de acuerdo. Con el consenso todo es más fácil. El trabajo de equipo es fundamental y si hablamos de unidad hay que trasladarla a todos los ámbtios".

MUY VIVOS-"Hay cosas del entorno que me molestan mucho cuando se dice que el Zaragoza sólo le queda la camiseta y el escudo. Pues no, el Real Zaragoza no es un club muerto. Tiene mucho corazón, y es el que nos va a llevar a conseguir los objetivos. No me bajo de un barco que parece que tenga agujeros y no vaya a llegar a buen puerto, posiblemente no tiene ninguno. Tenemos que luchar por el éxito con una idea obsesiva y una energía controlada con pensamientos coordinados. Me veo con fuerzas, es como si me hubieran dado una oportunidad. Mi carrera ya la tengo hecha, pero para mí iba a ser muy difícil justificar el sí, pero también lo iba a ser justificar el no. Esto va a salir bien".

LÍMITE SALARIAL-"El Consejo me han sido muy claro. Esto es lo que hay, este el limite salarial que hay a día de hoy y a corto o medio plazo. Si hay más recursos nos ayudarían, pero no cuento con ellos".