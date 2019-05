Aumentan las familias que sufren violencia de hijos a padres

Son familias que sufren mucho, todas tienen una causa común que provoca este trastorno del comportamiento de los adolescentes, según José Miguel Ausejo, director técnico de FAIM, la Fundación de Ayuda Integral al Menor, en todos los casos hay denominadores comunes "uno es que no te sientas querido y eso es una situación que nos afecta a todos pero también a los niños y la otra es que no te den un lugar, que no seas relevante, que no seas importante, que alguien no te considere".

Pero nada es casual y en la multitud de casos que requieren una intervención figura "la situación social que puedan estar viviendo, la situación de funcionamiento familiar" o la experiencia de ser adolescente, querer despegar y encontrar un hueco.

Hace 6 años que FAIM puso en marcha un programa para ayudar a las familias. En él varios profesionales realizan una intervención y acompañamiento que consigue mejorar la convivencia en el 70 % de los casos a pesar del alto nivel de sufrimiento que viven

Comportamientos que alertan

Pero ¿cuáles son las situaciones que deben alertar a las familias? hay dos perfiles de jóvenes que no superan esta problemática porque rechazan todas las ayudas. Acuden a Salud Mental, pero lo abandonan, su comportamiento se enquista, los adolescentes toman dos caminos; el asilamiento o el liderazgo violento.

El psicólogo, Marc Dangerfield, distingue entre los que "no tienen interés ni ilusión por salir y relacionarse con iguales", son los que no disfrutan con nada y acaban encerrados en casa donde únicamente se relacionan a través de internet.

Pero hay otro grupo de adolescentes, que tampoco se han dejado ayudar y que optan por "salir al mundo pero con una actitud mucho más destructiva y desafiante".