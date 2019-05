Merecido galardón para Sebastián Fernández

Un merecido galardón para un árbitro de categoría en la ASOBAL. El colegiado almeriense, Sebastián Fernández, será reconocido por su magnífica trayectoria en el mundo del arbitraje en el balonmano a nivel nacional en la Gala que celebrará la Real Federación Española de Balonmano el próximo 15 de junio en Oropesa (Castellón) con motivo de los Premios Nacionales 2019.

La Española otorgará al árbitro de Almería la Medalla e Insignia de Bronce al Mérito Deportivo en la categoría de Árbitro.Sebastián Fernández lleva el balonmano en sus venas y ha cumplido 24 años ligado al mundo del balonmano. Almería presume de tener un árbitro en la máxima categoría del balonmano a nivel nacional y pasea el nombre de Almería por toda España cuando viaja para pitar en la ASOBAL.

Sebastián Fernández ha señalado a LA VOZ y la Cadena SER sentirse muy orgulloso por el este bonito reconocimiento por parte de la Real Federación Española de Balonmano: “Estoy muy contento y feliz porque la Federación Española y su junta directiva me hayan otorgado la Medalla e Insignia de Bronce en la categoría de Árbitro”.

Sebas Fernández es una persona muy agradecida, un profesional enorme: “Agradezco a todos los que me han apoyado, a mi familia, al presidente porque él ha sido el que me ha propuesto, y sobre todo me siento muy agradecido a la familia del balonmano almeriense por todas las muestras de cariño que siempre recibo. Muchas gracias”, señala.

Recordar además que Sebastián Fernández es el gerente delegado de la Territorial de Balonmano en Almería, donde hay una familia muy unida y que cada temporada sigue dando pasos, formando buenos árbitros, pero sobre todo buenas personas para el futuro. Ese es uno de los pilares básicos en la Delegación almeriense.

Balonmano de nivel

Añadir que Almería dará la vuelta al mundo el 12 de junio con motivo del España-Suecia en el Palacio Mediterráneo: “El espectáculo está asegurado en el Palacio Mediterráneo con España y Suecia sobre la pista; estoy convencido de que las gradas se llenarán”, dice.