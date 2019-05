Fran Fernández y la implicación

Menos de dos semanas le quedan a Fran Fernández como entrenador del Almería. El almeriense quiere terminar entre los diez primeros de la competición antes de decir adiós a una etapa que ha durado siete años, pasando por las categorías base hasta llegar al primer equipo. El desplazamiento a Las Palmas es el último de la temporada y ha querido dejar claro que el compromiso con la entidad va a seguir siendo el mismo, a pesar de anunciar su no continuidad. Hay un contrato que cumplir hasta el próximo día 30 y el míster no se va a dejar ir: “No tengo absolutamente nada. Si hay algo ya se dirá cuando acabe la temporada. Ahora estoy centrado en terminar lo mejor posible, de verdad. Hasta el 30 de junio me debo al club y tengo que estar concentrado. Mi obligación es hacer mi trabajo lo mejor posible”.

La plantilla

Con 56 puntos, el Almería sigue en la zona de privilegio, pero sin posibilidades de meterse en zona de Play Off. Ese era el sueño de los futbolistas una vez conseguido el objetivo principal de la temporada, que era la permanencia. Fran Fernández deja claro que para sacar un notable alto en la competición hay que intentar sumar los seis últimos puntos en juego: “Cuando hay objetivos a los que no pudimos llegar es lógico que la motivación baje un poco. Queremos ser cada día mejores y nos enfrentamos a un rival que también busca acabar entre los diez primeros de la clasificación”.

El rival

A principio de Liga pocos apostaban por Las Palmas fuera del Play Off o de puestos de ascenso directo. Con una plantilla plagada de talento en todas sus líneas, destacando Sergio Araújo y Rubén Castro en ataque, ha sido una de las sorpresas negativas de Segunda, ya que hace poco más de un mes llegó a acercarse peligrosamente a la zona de descenso. Para el técnico rojiblanco, este último desplazamiento del campeonato exige máxima concentración, porque Las Palmas sigue teniendo calidad individual: “Es un equipo que estaba llamado a conseguir el ascenso directo o Play Off con una plantilla potente, pero se miden a nosotros, que sí logramos el objetivo a base de ilusión. No olvidamos que este rival es buenísimo”.

Ganar

El Almería es noveno, con 56 puntos, cuatro por debajo del Real Oviedo, uno de ventaja sobre el Sporting y dos respecto al Elche. Ganar en el Estadio de Gran Canaria supondría asegurar virtualmente una plaza en la zona de privilegio. Por ello, Fran Fernández entiende que merece la pena hacer un esfuerzo final y cerrar los desplazamientos con otra victoria importante: “Vamos a seguir la línea de las últimas semanas, dando oportunidad a los jugadores que se lo merecen. Queremos competir, ganar, y se tiene que notar desde el inicio del partido. Somos un equipo que siempre quiere disfrutar del momento”.

Bajas

Álvaro Giménez, Juan Carlos Real, Esteban Saveljich y Luis Rioja son las cuatro bajas confirmadas para esta jornada. En lo que respecta al Pichichi, sus compañeros tratarán de apagar a Rubén Castro, que también persigue este galardón, en el Gran Canaria. El ex del Betis empezó la campaña con unos números estratosféricos, pero la regularidad de Giménez le alzó al liderato. El míster sabe que a Las Palmas le hace falta muy poco para generar ocasiones y ver puerta: “Las individualidades de Las Palmas son grandísimas. Lo que sí quiero es un Almería con la valentía que nos caracteriza, buscando la portería rival cada vez que podamos”. Los rojiblancos vuelven a un Estadio que trae grandes recuerdos.