López Garai: "Tenemos que centrarnos únicamente en el partido de Zaragoza"

Llega la jornada marcada en rojo por muchos sorianos y numantinos desde principio de temporada. Y más remarcada aún vista la situación del Numancia. La visita al Real Zaragoza (domingo, 20.00 h. con horario unificado de la jornada) se antoja clave para el objetivo rojillo de la permanencia. Una victoria es sinónimo de salvación, como también lo es que el Rayo Majadahonda no gane al Oviedo en el Carlos Tartiere.

Pero como ya han manifestado los futbolistas rojillos esta semana, depender de uno mismo hace que el equipo salga a por todo el estadio maño, cuestión que reafirma el entrenador Aritz López Garai. “Tenemos que pensar en que si somos capaces de ganar Zaragoza daremos carpetazo de la temporada y ya está. Y si por desgracia no somos capaces de hacerlo tendremos otra oportunidad en casa contra Las Palmas. Y si el Rayo Majadahonda no es capaz de ganar en Oviedo, pues ya estaremos salvados. Creo que tenemos que centrarnos únicamente en el partido de Zaragoza… Y cuando acabe el partido, es inevitable que, si no hemos hecho las cosas bien nosotros, tengamos que mirar otras cosas, pero ahora mismo solo pensamos en nuestro partido”. De hecho, el técnico asegura que tratarán de aislar a los jugadores de lo que ocurra en el Carlos Tartiere, “apartando los móviles en el vestuario. Pase lo que pase en Oviedo o tiene que afectarnos en nuestro resultado”.

Son baja segura el lesionado Oyarzun y los sancionados Escassi y Yeboah, que ya se ha marchado con la selección de Ghana. Suplir al malagueño en la medular es una de las claves “Escassi es uno de los hombres más importantes del equipo porque nos ha dado mucho y sabíamos que podíamos perderle, porque tenemos a mucha gente con cuatro amarillas y él fue uno de los que cayó… A partir de ahí en el centro campo si se recupera Kako tengo una opción clara, tengo la de Gus Ledes, tengo la de Pape (Diamanka), que ha sido también titular prácticamente siempre, y luego podemos reforzar con Marc Mateu, con Viguera o Dani Nieto… Gente para jugar por dentro tengo, lo que no tengo son muchas bandas... Yeboah que está sancionado y con Ghana, Oyarzun lesionado, Nacho que me llega como me llega (tras una lesión) y Marc que vuelve”.