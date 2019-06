José Luis Seguí: "Me gustaría superar los 50 años como alcalde de Almudaina, quedaría para la historia"

Las elecciones municipales del pasado domingo han dejado una anécdota en la provincia de Alicante, concretamente en la pequeña localidad de Almudaina, en el corazón de El Comtat.

Su alcalde, el popular José Luis Seguí, de 77 años y con 47 en el cargo se ha convertido en el más veterano de toda España, después de que el primer edil de Castillejo de Mesleón en Segovia, el también popular Ricardo Díez de 89 años y con 56 en el cargo perdiera las elecciones.

Seguí gobierna este municipio de unos 120 habitantes desde el 13 de febrero de 1972 cuando el entonces gobernador civil le nombró. Ha ganado 11 veces las elecciones desde el año 1979, la primera con la UCD, las dos siguientes con Alianza Popular y el resto con el PP.

José Luis Seguí, quien recibió el apoyo de 47 de los 80 electores de un censo de 95 asegura que "no se lo esperaba" y que está muy satisfecho por ascender este puesto.

Eso sí, reconoce que no tenía ganas de volver a presentarse al igual que su familia, que no estaba por la labor, pero que le terminaron convenciendo y cómo se encuentra bien de salud y no tiene impedimentos decidió volver a dar el paso. Agradece el respeto y la confianza que le han dado los vecinos durante este tiempo.

Seguí, que empezó vendiendo fruta con su hermano, cree que está sí que será su última legislatura y que su sueño es superar la barrera de los 50 años en el cargo porque "dice" eso quedaría para la historia.

Por cierto, que el segundo alcalde más veterano de España también es de la provincia, el socialista Jaume Pascual, primer edil de L'Alquería d'Asnar.