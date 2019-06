La Junta electoral declara la validez de dos votos del PSOE en Priaranza

La Junta electoral de zona ha admitido como válidos los dos votos del PSOE invalidados en una mesa electoral del Ayuntamiento de Priaranza lo que deshace el empate a votos que, actualmente, existe entre las candidaturas del PSOE y del PP con 198 sufragios cada uno.

De esta forma, el PSOE pasaría a ser la lista más votada lo que facilitaría la elección de alcalde y constitución de equipo de gobierno en un Ayuntamiento en el que PSOE y PP cuenta con 3 ediles cada uno y Coalición por el Bierzo, con un representante, decantaría la votación o, en caso de abstención, sería, la norma electoral, la que otorgase la alcaldía a los socialistas.

La Junta electoral se basa en varias resoluciones de la junta electoral central en la que se estima que la inclusión de dos papeletas en un sobre de un mismo partido, una para las elecciones locales y otra para las autonómicas en la misma circunscripción electoral, 'es un error no invalidante en cuanto no permite poner en duda la voluntad del elector ' por lo que no sería aplicable la norma por la que se invalidan los votos que incluyan las papeletas de más de una candidatura.