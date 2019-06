Rosa Peñalver: "La Región está al borde de ser intervenida. Tenemos una deuda de 10.000 millones de euros"

La presidenta de la Asamblea Regional en funciones, la socialista Rosa Peñalver, ha fijado el 21 de junio como fecha tope para que se proponga candidato para presidir la Comunidad Autónoma. Será una vez que se constituya la mesa de la Asamblea el 11 de junio, cuando habrá diez días para proponer un candidato y convocar el debate de investidura.

En ese debate, los 45 parlamentarios votarán al candidato para ser presidente, necesitándose el voto favorable de 23 diputados (mayoría absoluta). De no obtenerse, se producirá una segunda votación, para la que servirá una mayoría simple, es decir, que un partido tenga más votos que otro.

Que no haya acuerdo para investir presidente es algo que no ha sucedido nunca en esta Región. Tampoco, dice Peñalver, que haya cinco grupos parlamentarios en la Cámara. De ahí que augure una legislatura muy intensa.

A juicio de la presidenta en funciones de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, los grupos políticos deben llevar las negociaciones "muy afinadas". Si en la segunda votación no lo consiguen los grupos pueden intentar otra ronda, o proponer otro candidato, pero si en dos meses desde la primera votación no hay acuerdo se convocarían nuevas elecciones. "Ahora toca ser razonable, pensar en Región y no en personas", ha declarado.

Preguntada por sus preferencias para formar gobierno, Peñalver cree que es momento de la esperanza y de dejar atrás una etapa negra, cargada de corrupción e inestabilidad, y es momento de gobernar con transparencia y solvencia. Dice que los resultados son los que son, que hay un ganador, y asegura que la ciudadanía ha hablado claro.

La presidenta de la Asamblea en funciones ha criticado que ahora el PP se desdiga de eso de la lista más votada: "hay que ponerse a lo serio porque esta Región está al borde de la intervención económica", ante la deuda de más de 10.000 millones existente.

Peñalver se despide del cargo tras una legislatura "intensa", donde se ha trabajado "muchísimo", en la que destaca la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Su último acto como presidenta de la Asamblea será el próximo 9 de junio, Día de la Región, y pide mucha pedadogía en esta nueva legislatura, en la que la inmensa mayoría de parlamentarios son caras nuevas. Solo repiten siete de los 45 diputados.