El IAM y la UCA crean la 'Red Ciudadana contra la Violencia de Género'

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y la Universidad de Cádiz han puesto en marcha la Red Ciudadana contra la Violencia de Género, una iniciativa que pretende fomentar la implicación y colaboración voluntaria de la comunidad universitaria en la lucha contra esa lacra social. El acto de constitución de la red, que ha contado con la presencia de la asesora de programa del IAM, Ana Fidalgo, ha tenido lugar esta mañana en el Campus de Jerez de la Frontera.

La asesora del programa del IAM, Ana Fidalgo, que ha lamentado el aumento de casos de violencia de género, ha subrayado que “una sociedad democrática que vela por que se respeten los derechos fundamentales de la ciudadanía no puede permitir esta lacra. Tenemos que luchar todas y todos. Porque es muy importante que la sociedad se involucre. Es la vía para que las víctimas no se sientan solas. Que sepan que tienen el apoyo no solo de las instituciones, sino de la sociedad en general. Es necesaria la implicación de la ciudadanía en la detección de cualquier señal, de cualquier manifestación de este tipo de violencia y extender la concienciación. Conseguir una sociedad libre de violencia es el fin último y para ello la participación de la propia sociedad es insustituible”.

Las últimas estadísticas publicadas esta semana, en concreto las del Sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (Sistema VioGén), alertan de que Andalucía cerró el primer trimestre de 2019 con un total de 15.952 casos activos de mujeres víctimas de la violencia de género, lo que supone un 1,7 por ciento más que en el mismo periodo del pasado año. Desde la contabilización de estadísticas de homicidios de mujeres por violencia de género en 2003, Andalucía acumula 197 mujeres y seis niños asesinados. En 2019, hasta la fecha, ha habido tres víctimas mortales en Andalucía.

El cometido de la Red Ciudadana contra la Violencia de Género es, por un lado, llevar a cabo tareas de formación y sensibilización sobre esta cuestión al alumnado, Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Universidad de Cádiz para que asesore y acompañe a víctimas de la violencia machista de la comunidad universitaria. Con dicha formación se consigue, además, formar a futuros profesionales previniendo actuaciones no adecuadas y evitando indeseables procesos de victimización secundaria.

Por otro lado, busca acoger, informar y asesorar a la víctimas así como involucrar al mayor número posible de población universitaria para que sensibilicen, acompañen y medien entre las mujeres y la administración pública derivando en los casos que fuera necesario a otras instancias de la propia universidad o ajena a esta. Y, por último, dotar de estrategias de empoderamiento a la población universitaria en general y a las víctimas de la violencia de género en particular, contribuyendo a crear una comunidad universitaria activa, reflexiva y responsable ante este drama social. De esta forma, se genera una red de apoyo para la erradicación de la violencia de género que actúe a modo de barrera frente a este problema social en la universidad: rechazo, concienciación, vigilancia... mediante la creación de agentes clave.

El Instituto Andaluz de la Mujer ha subvencionado con 10.000 euros este proyecto a través de la línea de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a las universidades públicas de Andalucía en base a la Orden de 10 de octubre de 2018 de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y que persigue contribuir a la promoción de la igualdad de género en dichos centros. En concreto, esta línea subvenciona tres conceptos: actuaciones que fomenten la igualdad de género, el desarrollo de la Red Ciudadana contra la Violencia de Género, como en este caso, y estudios e investigaciones que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres.