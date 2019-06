Fallece Ánxela Franco, la defensora de Igualdade en la Diputación da Coruña

Ánxela Franco, la responsable del área de Benestar Social e Igualdade en el último mandato de la Diputación de A Coruña, ha fallecido esta mañana, en el Clínico de Santiago. A los 56 años, debido a un cáncer fulminante, detectado hace tan sólo unas semanas. Su repentina muerte ha causado una gran consternación no sólo en el BNG sino en el resto de fuerzas políticas gallegas y también en las organizaciones relacionadas con la Mujer. Era concejala del BNG en Porto do Son. Deja dos hijos. La capilla ardiente está instalada en el tanatorio Los Dolores de Xarás, en Ribeira. En su última comparecencia ante los medios de comunicación, presentaba la jornada profesional 'Boas prácticas cara a igualdade no sector cultural". Escuchándola, sonaba casi a despedida.

El presidente de la Diputación, el socialista Valentín González Formoso, y la vicepresidenta, la nacionalista Goretti Sanmartín, así como el resto del gobierno provincial y corporación han mostrado su pesar. El BNG en la Diputación además ha querido reconocer, a través de las redes sociales, "o intenso labor que desenvolveu Ánxela Franco nas áreas de Igualdade e Servicios Sociais, polas que sempre pelexaba para contribuír a construir un mundo mellor". Bajo el impacto aún de la inesperada pérdida de su compañera de filas, la formación nacionalista en el organismo provincial subraya la empatía, la energía, su compromiso con Galicia y su convencimiento de que las instituciones "tiñan que responder as necesidades das persoas más desprotexidas", humanizándolas y dotándolas de sentimientos.