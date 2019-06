Alfonso Rueda: "Hay muchos mimbres en Vigo para hacer un nuevo cesto"

En una entrevista en la Cadena Ser, el vicepresidente de la Xunta y presidente del PP en la provincia de Pontevedra, Alfonso Rueda, reconoce que la responsabilidad del “mal resultado” en la ciudad de Vigo es compartida. Rueda prefiere no valorar si la elección de la exconselleira de Facenda como cabeza de cartel en 2015 y 2019 ha sido un error; “no lo sé”, afirma, “ahora lo que toca es reconocer su trabajo y esfuerzo y asumir las responsabilidades que son de todos cuando las cosas salen bien y también cuando salen mal”.

El responsable del partido en la provincia se propone también mirar hacia adelante y reconducir el partido antes de la cita electoral del año que viene. “Vamos a intentar hacer las cosas, no apresuradamente, porque el que tiene prisa se equivoca, pero sin perder un minuto de tiempo. Creo que hay muchos mimbres para hacer un nuevo cesto y vamos a aprovechar toda la cantera del PP de Vigo donde hay unas magníficas personas para echar una mano en un momento difícil como en el que estamos ahora”.

Defiende Alfonso Rueda que la expectativa para las elecciones autonómicas no tiene por que ser mala en Vigo. “En 2015, Abel Caballero obtuvo 17 concejales y un año después el PP ganó las autonómicas muy por encima del PSOE, quiero pensar que, a pesar de ser difícil, no hay nada que indique que no podemos repetir esos resultados de 2015 en 2020 y vamos a trabajar en ese sentido”. En su opinión ahora toca “recomponer el partido y subir la moral de la gente”.

También se marca como objetivo el vicepresidente de la Xunta mejorar las relaciones institucionales con el ayuntamiento de Vigo en el presente mandato. Rueda acusa al alcalde, Abel Caballero, de utilizar la “crispación” como medio para obtener rédito electoral. Así se explica la mala relación con el gobierno local vigués, algo que, según el número 2 de la Xunta, no ocurre en las restantes 6 ciudades gallegas. De todos modos, se propone tener también en Vigo “esa buena relación”.

Con respecto a los resultados del pasado domingo en el resto de Galicia, Rueda reconoce que no están satisfechos, pero se suma al discurso de que el PP ha ganado esos comicios, aunque no pueda gobernar en muchas localidades, al no haber obtenido mayorías absolutas. Esa misma circunstancia observa en las diputaciones de A Coruña, Pontevedra y Lugo, pendientes todavía de lo que ocurra en Ourense donde “hay conversaciones cruzadas y sería lógico que gobernara porque el PP se quedó a solo 1.000 votos de la mayoría absoluta”.

FEIJOO, CANDIDATO A LA XUNTA

Preguntado sobre el giro a la izquierda que vaticinan en Galicia PSOE y BNG y sobre el hecho de que el PP sea el único de esos tres partidos todavía sin candidato, Alfonso Rueda responde que ellos tienen presidente, “que es mucho mejor”.

Apunta que “a todo el PP le gustaría que Alberto Núñez Feijoo volviera a ser candidato y ganara por cuarta vez con mayoría absoluta”. De todos modos comprende que “ser candidato es una decisión que tiene muchas componentes y una personal muy importante, por lo tanto es una decisión que quien tiene que tomarla y anunciarla en el último momento es él”. No cabe duda, en su opinión, de que su liderazgo es claro; “mantuvo el partido unido y todos tenemos claro que con Feijoo de candidato tendríamos muchas posibilidades de volver a gobernar Galicia el año que viene”. “Sin él”, explica, “la situación es diferente y si se diera haríamos todo lo posible para seguir gobernando y creo que lo conseguiríamos”.

En relación a las relaciones del PPdeG y el PP a nivel estatal y el giro a la derecha que se ha atribuido al partido, Rueda defiende que “por encima de los intereses del partido está lo que convenga a Galicia”. Opina que hay que mantener el PP en el centro porque, del centro a la derecha, hay un territorio amplísimo para ser un partido de gobierno.