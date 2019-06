Gent per Formentera apuesta por un pacto progresista en el Consell

La militancia de Gent per Formentera (GxF) ha manifestado este sábado en asamblea general que con los resultados de las elecciones del pasado 26 de mayo no entendería otro pacto de gobierno que no pase 'por un acuerdo de las fuerzas progresistas de la isla'.

Según ha informado el partido en un comunicado, la asamblea, celebrada en la sede de Sant Ferran, ha servido para dar cuenta a los militantes de los resultados de las pasadas elecciones.

La formación GxF consiguió en los pasados comicios 1.398 votos, siendo la opción más votada, aunque ha bajado de nueve a seis consellers en la institución insular. La diputada electa por Formentera del partido ha sido Silvia Tur.

La secretaria general de GxF, Susana Labrador, ha apuntado que la responsabilidad de los integrantes de la formación es 'formar un gobierno insular estable y de progreso con el PSOE', que podría convertirse en el gobierno progresista 'de mayoría social más amplia de la historia del Consell de Formentera, con 11 conselleras y consellers de 17 posibles y con 1.200 votos de diferencia respecto a la derecha'.

Labrador ha explicado que ya se han iniciado los primeros contactos con los socialistas de cara a iniciar las negociaciones para acordar un pacto de gobierno en el Consell de Formentera. Participan la propia secretaria general y la candidata a la presidencia, Alejandra Ferrer.