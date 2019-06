El Linares supera al CD Tenerife B y se clasifica para la segunda eliminatoria

El Linares Deportivo formará parte del bombo que decidirá los emparejamientos de la segunda eliminatoria de ascenso a Segunda B. Con sufrimiento y un alto coste a nivel de efectivos (Rosales se lesionó de gravedad en el tendón de Aquiles) pero los azulillos eliminaron al Tenerife B en la primera ronda. Fueron capaces de remontar el 1-0 de la ida gracias a los tantos de Javi Bolo (56') y Alex Rubio que, en la prórroga y de penalti, firmó el 2-0 definitivo que sirve para mantener al equipo vivo en el Play Off. Todo en una tarde no apta para cardíacos en Linarejos.

Fueron mejores en este partido de vuelta los linarenses que pudieron haberse marchado al descanso con un amplio resultado. Josema estrelló un balón al poste y después fue Bolo el que repetía la jugada. Incluso Fran Lara golpeó un balón en el larguero. Barba, desde fuera del área, tambíen se sumó al número de ocasiones claras en el casillero local.

En el segundo tiempo, sobre todo a raíz del primer gol azulillo, el conjunto canario se estiró algo más en ataque pero sin inquietar demasiado a Lopito. No en vano, los tinerfeños fueron capaces de aguantar el tirón de los de Juan Arsenal para forzar la prórroga. Antes de eso, tanto Chendo como Beda tuvieron más oportunidades para haber sentenciado antes el pase a la segunda eliminatoria.

En la prórroga, como era natural, aparecía el cansancio en ambos bandos. Las decisiones no fueron acertadas en muchos momentos y, cuando lo eran, el cuerpo no respondía tras un derroche físico y mental gigantesco. Todo se decantó del lado minero cuando Pablo Ortíz fue derribado claramente en el interior del área. Lo que ocurría después, no es ni más ni menos que otra página dorada en la historia del club. Alex Rubio firmó el artículo para el recuerdo.

Ahora toca esperar al sorteo para conocer qué rival se cruzará en el camino del Linares en la segunda eliminatoria de ascenso a Segunda B. Tocará ilusionarse de nuevo, recuperar a los futbolistas que tras el encuentro ante el CD Tenerife B han salido tocados en lo físico y, sobre todo, que se repita la imagen de unión entre equipo y afición que hoy ha vuelto a emocionar a propios y extraños.