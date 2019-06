Las fachadas del Teatro Principal con andamios

Si han paseado por el centro de Valencia en los últimos días habrán advertido que las fachadas del Teatro Principal están cubiertas de andamios. No es la mejor imagen pero se tendrán que acostumbrar porque así van a estar, al menos, hasta noviembre.

La Diputación de Valencia ha empezado ya su rehabilitación y restauración para evitar que su deterioro agrave el buen estado en el que se encuentra la estructura del edificio. Se van a limpiar y acondicionar las fachadas y la cubierta para tapar grietas y evitar goteras. Además, los técnicos prevén que será necesario utilizar caminones grúa para acceder a determinadas zonas donde se han detectado filtraciones.

En el histórico edificio de la calle Barcas, que abrió sus puertas por primera vez en 1832, se van a invertir más de 607 mil euros, concretamente 607.355 euros. Desde el área de Patrimonio de la Diputación de Valencia, explican que, aunque se están cumpliendo los plazos previsto y se han realizado estudios previos del estado de las fachadas, durante el trabajo in situ pueden aparecer daños no contabilizados que también se tengan que subsanar y que, por tanto, alarguen el proceso. Actuaciones que se suman a las obras menores que se han ido haciendo en el interior del teatro, propiedad de la Diputación y bajo la gestión de la Generalitat, y que no van a afectar a la programación prevista en los próximos meses.