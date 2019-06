Otro milagro de 'El Santo'

Tendrá que pasar mucho tiempo para que Valencia Basket haga un fichaje mejor que el de Fernando San Emeterio. Y eso que el trabajo de la dirección deportiva roza el sobresaliente temporada tras temporada. Pero es que, de nuevo en la hora de los valientes, el alero cántabro se agigantó para rescatar a su equipo de una eliminación segura. Con 11 puntos en el último cuarto y dos canastas de dibujos animados, 'El Santo' permite al equipo taronja jugarse el pase a semifinales el próximo martes en La Fonteta.

No será un partido sencillo, analizando con detenimiento los 80 minutos disputados hasta ahora en la eliminatoria. El conjunto que dirige Jaume Ponsarnau, exceptuando el arranque de esta tarde, no se ha sentido cómodo sobre la pista en ningún momento. Ni Vives ni Van Rossom son capaces de generar el primoroso juego en estático de los últimos tres meses. Las posesiones no llegan limpias al poste para que la pareja Will-Dubi marque diferencias.

En situaciones como la que nos ocupa, pensando en el tercero y definitivo de la serie, no queda otra que encomendarse a lo que ha funcionado durante todo el año, las virtudes del campéon Eurocup. Empezando por la defensa. Está prohibido otro primer cuarto en el que Unicaja se vaya a 30 puntos.

A partir de la disciplina y la responsabilidad individual detrás, correr siempre que sea posible -la mejor medicina para remediar las crisis en el cinco contra cinco- y, en estático, insistir en los conceptos que el equipo malacitano no es capaz de detener: la determinación y las piernas de Sam, Will al poste medio, el pick and roll arriba de Tobey con Vives o, como hace unas horas, San Emeterio al poste para castigar la defensa tras cambio de jugadores más pequeños como Roberts, Milosavljevic o Alberto Díaz. Ojalá todo eso y lo que ponga La Fonteta sea suficiente. Ojalá.