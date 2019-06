El Festimáis consigue 4.500 kilos de alimentos

El deporte y la solidaridad van de la mano en Festimáis. La iniciativa desarrollada durante toda la jornada del sábado por Máis que Auga tenía dos objetivos claros: potenciar el deporte en familia y los hábitos saludables y recaudar el mayor número de kilos de alimentos para el Banco de Alimentos de Vigo. Pues ambos objetivos se lograron. Miles de personas se pasaron por las diferentes actividades deportivas y lúdicas que el Máis que Auga desarrolló durante toda la jornada: desde clases de Zumba o body pump, aquagym o wodfit, pasando por juegos o competiciones para toda la familia. No faltó tampoco la zona de ocio infantil con el tobogán gigante de 110 metros que volvió a hacer las delicias de los pequeños y no tan pequeños. El segundo objetivo, el importante, también se superó con crecres. Se recaudaron 4.500 kilos de alimentos no perecederos que le vendrán muy bien para el Banco de Alimentos de Vigo de cara al verano. El presidente Pedro Pereira, recibía la buena nueva a manos del alcalde de Vigo, Abel Caballero.