La nueva versión de Pedro y el Lobo

Todos los focos están puestos en Maxi Gómez porque todo el mundo da, casi por hecho, que el delantero charrúa se irá del Celta. Ya estuvo a punto de hacerlo este pasado mes de enero pero decidió esperar antes de comprometerse con un equipo de mitad de la tabla en la Premier como el West Ham. Maxi Gómez tiene todas las papeletas para irse, pero lo curioso es que ni él ni su representante abren demasiado la boca, no hacen declaraciones.Tienen el guión muy estudiado. Al final de temporada se le preguntaba a Maxi por el Barcelona o por otros equipos y siempre la misma respuesta esquiva, de pasar palabra, de pensar en el Celta.

En el lado opuesto está Stanislav Lobotka que, cada vez que se acerca un mercado de invierno o de verano, solamente le falta a su representante salir en la Teletienda al lado del que vende la sartén de cobre o el que vende el cuchillo que lo mismo te corta un tomate que la suela de un zapato o un clavo. A Branislav Jasurek le gusta hablar y mucho. Le gusta dejar claro que a Lobotka le encanta España, pero también Italia, porqué no Francia y...también lo bien que le podría ir a su fútbol la Premier League. El caso es que la versión moderna y eslovaca del cuento de Pedro y el lobo, es la de Jarusek y el Lobo. Siempre va a venir el Inter, el PSG, el Napoli, la Roma, el Tottenham o el que surja, pero al final o no vienen o vienen con mentalidad de rebajas de enero. Cuando aceptó subir su contrato y mejorarlo notablemente, Lobotka también aceptó que su claúsula subiese a 50 millones de euros. En una temporada en la que el centrocampista eslovaco estuvo discreto, ahora ya hay que empezar a pensar en la próxima. Y ahí es cuando ya se activa la Jarusek Machine y comienza el Branislav Late Show: ya ha salido esta semana en Estadio Deportivo diciendo que “Lobotka jugará la próxima temporada en el extranjero”. Se supone que se refiere a fuera de España, no de Eslovaquia. Y Branislav habla en plural de sentarse con Stanislav y “exponerle las posibilidades”. Se supone que también tendrá que sentarse con el Celta salvo que, de esta vez, si venga con los 50 kilos bajo el brazo.

Para que la presión creciese, Jarusek y el Lobo dieron un paso más en su versión moderna de “cuidado con el rebaño que viene el Lobo”. El propio jugador del Celta concedió una entrevista el día después de la enésima rajada de su representante. Lo hizo en Sport.sk y allí se sinceró de lo lindo, una vez cumplido el expediente de los tres entrenadores, de Iago Aspas, de los cambios de sistemas y de luchar por el descenso. Lobotka, poseído por el espíritu de Pedro y el lobo o de Jarusek y el Lobo, dejo caer que “quiero probar otro país y una liga donde se juegue buen fútbol, y también en un club que juegue en Europa”. Otra vez la declaración de intenciones de Jarusek y el Lobo, casi a la vez para deja claro esta semana que en el próximo mercado, volverán a la carga para abandonar el Celta. Está por ver si de esta vez viene el Lobo con los dientes afilados en forma de millones de euros o se van a quedar en avisos rodeando el ganado para intimidar. Ha empezado el mercado de verano. Y mientras, Maxi callado.