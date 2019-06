Momo: "Esto se va acabando, pero no sé lo que voy a hacer"

"Esto se va acabando, intento disfrutar al máximo en cada partido que juego aquí, el entrenador me dio la oportunidad de jugar hoy, pero no sé lo que voy a hacer el año que viene", declaró al finalizar el encuentro a los medios audiovisuales del club.

Momo reconoció que se emocionó cuando abandonaba el campo en el minuto 68 al "recordar todos los buenos momentos que he vivido aquí, y porque los aficionados reconocen tu trabajo durante muchos años. Siempre me he dejado la vida por la camiseta amarilla, por el equipo de mi tierra, siempre estaré agradecido a la afición y al club".

En el momento de su sustitución, el veterano futbolista grancanario recibió un significativo abrazo del defensa y capitán David García, cuya continuidad en el club tampoco está definida.

"Él y yo sabemos lo que hemos vivido aquí durante muchos años, la situación que tenemos los dos, y es de agradecer", explicó el centrocampista grancanario.