Nefasto partido y fin a la temporada baskonista (76-69)

Tecnyconta Zaragoza superó a un Kirolbet Baskonia que en los últimos minutos se atascó en ataque de forma infame. Terminó con una estadística de 8/20 en tiros libres en un partido en el que se jugaba la vida. Es el punto y final para la presencia en el equipo de varios jugadores. Los maños, aún con vida, esperan ya rival en semifinales de Liga ACB. Desde la eliminación en Euroliga, los de Perasovic apenas han levantado cabeza. Han tenido una descompresión total.

Los aragoneses, que sufrieron mucho el año pasado para mantener la categoría, han sufrido una transformación encomiable y han sido muy superiores en la serie a los baskonistas. Porfi Fisac también ha estado por encima de Perasovic a nivel táctico. Y eso que Okoye sólo apareció al final del partido. Radovic y Justiz fueron los héroes del conjunto zaragozano con un Príncipe Felipe en ebullición total.

El choque arrancó de forma demoledora para los locales (18-2, min. 6). McCalebb dirigía a la perfección, Radovic hacía 11 puntos en el primer cuarto y Justiz se imponía a los interiores vitorianos con contundencia. Además, les cargaba de faltas y les limitaba a la hora de tomar decisiones. Voigtmann y Poirier todavía están esperando poder perseguir la sombra del caribeño. Terminaron con 5 personales al igual que el de Santiago de Cuba.

Baskonia comenzó a remontar en el segundo periodo tras ir perdiendo por 19 puntos. El primer empate llegó en el minuto 22 con el 38-38. Tras un parcial de 10-31, se puso por delante. Vildoza robaba muchos balones y Tecnyconta tenía serios problemas para anotar. Shields recibió un golpe en la rodilla y estuvo varios minutos fuera de combate. Nada más comenzar el cuarto final, llegó la máxima visitante con el 49-57. Pero los hombres altos fueron desfilando por cinco personales. Poirier y Shengelia recibieron antideportivas y rozaron la técnica.

Alocén terminó con el brazo izquierdo vendado y, tras un parcial de 9-0, su equipo encarriló la victoria. Los de Perasovic se quedaron atascados en el 58. A partir de ahí, apenas anotó. Lo de los tiros libres, punto y aparte. Justiz fue el héroe del último periodo, con un Radovic muy acertado y Okoye que fue de menos a más. Transcurrieron los minutos y se confirmó la gran sorpresa de los cuartos de final. También es cierto que los vascos han jugado esta temporada 73 partidos y Zaragoza, 36. El cansancio físico y mental también ha resultado decisivo.

TECNYCONTA ZARAGOZA- 76 (26 + 12 + 11 + 27): Justiz (14), Martín (3), McCalebb (2), Okoye (10), Barreiro (2), Berhanemeskel (5), Seibutis (9), Radovic (16), Alocén (9), Vázquez (6).

KIROLBET BASKONIA- 69 (9 + 24 + 22 + 14): Vildoza (5), Voigtmann (10), Huertas (0), Diop (0), Granger (14), Poirier (6), Jones (7), Shengelia (12), Garino (6), Shields (9), Hilliard (0).

ÁRBITROS: Martín Bertrán, Bultó y Zamorano. Eliminados por cinco personales Justiz, Poirier, Shengelia y Voigtmann.

INCIDENCIAS: 9.622 personas en el Príncipe Felipe de Zaragoza. Más de cien aficionados baskonistas desplazados desde Vitoria.

PORFI FISAC: “Estamos muy contentos pero hay que estar tranquilos porque esto no ha terminado. Hemos llegado a la semifinal y es un orgullo para todos nosotros. La última vez fue con una persona muy importante como José Luis Abós. Hemos empezado como esperábamos. Increíble tanto en ritmo como empuje. Ellos han tenido muy poco acierto y se han encontrado con una gran diferencia. El segundo y tercer cuarto ha sido bueno para ellos, han sido mejores. Pero había que tener paciencia y les he dicho a mis jugadores que teníamos que terminar con energía”.

PERASOVIC: “Para nosotros es una decepción y un fracaso. Es uno de los peores momentos en mi vida como entrenador. Nuestra puesta en escena fue muy mala. No veíamos aro y luego encarrilamos el partido. Ha habido un momento clave que ha sido la falta intencionada que nos han pitado. A partir de ahí no hemos encontrado la forma de ganar. Hay que felicitar a Zaragoza porque es justo semifinalista. Podemos buscar excusas con jugadores lesionados que han regresado fuera de forma. También es verdad que varios jugadores han llegado en mal momento a esta parte final de la temporada. Sobre mi futuro no quiero hablar ahora, no es el momento".