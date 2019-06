Entre Libros

La primera novela de una trilogía del algecireño Joaquín Calvo. "Corruptio" es una novela que habla sobre el narcotráfico y la corrupción:

"El juez Molina, un juez dispuesto a cualquier cosa para desarticular una de las bandas de narcotráfico más organizada e importantes del país donde Alex, reportero de una humilde revista de investigación de la capital, junto a Gabriela, inspectora de la policía judicial, se convertirán, muy a su pesar, en protagonistas de una misión suicida en la que a cada paso que den, pondrán sus vidas en manos del destino y de la suerte."

Calvo es estibador portuario en Algeciras desde los 24 años y lector empedernido de novelas de intriga, presenta su libro en la planta de libros del Corte Ingles de Algeciras el viernes 7 de junio a las 20:00.

Hace tres años decide escribir una propia y así lo ha hecho, 'Corruptio' es la primera entrega de una trilogía con la que dice cumplir una ilusión a la par de educar a sus hijos en el pensamiento de que "a todo esfuerzo le llega su recompensa".

Con Mario Ocaña hablamos extensamente sobre su libro "Algeciras y la Bahía durante el reinado de Fernando VII".

Dedicada a los algecireños y a los habitantes de la comarca que hicieron posible el resurgimiento de nuestros pueblos y ciudades, se centra en los años iniciales del siglo XIX entre el final de la Guerra de la Independencia (1814) y la muerte del rey Fernando VII (1833).

Un libro que bebe del fondo documental que se conserva en nuestra ciudad y constituye una fuente de primer orden para el estudio de la historia moderna y contemporánea de la zona: el Archivo de Protocolos Notariales de Algeciras. "No creo que pueda abordarse el estudio de una sociedad como la algecireña de principios del XIX sin tener en cuenta, en primer lugar, su demografía y su economía". La ciudad no alcanzaba los diez mil habitantes y sus límites urbanos no iban más allá de los linderos que marcaban los restos, aun visibles, de la muralla de la Villa Nueva medieval, la situada al norte del río de la Miel.

Presenta el libro el 3 de junio a las 19:00 en el Centro Documental Jose Luis Cano.