Nuevos ciclos de FP Básica

La oferta de Formación Profesional Básica se amplía este próximo curso en Aranda de la mano de dos centros concertados. La Junta de Castilla y León autoriza la implantación de un ciclo de Servicios Comerciales en el colegio ICEDE y otro de Panadería y Pastelería en San Gabriel Ciudad de la Educación.

En el caso de este último, tendrá su sede en el edificio Tomás Pascual Sanz, con un cupo teórico máximo de 15 plazas. Está destinado a estudiantes de entre 15 y 17 años que no hayan terminado la ESO y que quieran formarse para trabajar en este sector específico dentro del ámbito de la agroalimentación. Este ciclo vendrá a sustituir al de Industrias Alimentarias, que comenzó a impartirse el año pasado y que podrán completar este curso los alumnos que ya lo iniciaron y que colgaron el cartel del ‘cubierto el cupo’. “Aunque desde algunos sectores del ámbito educativo a nivel oficial se pensaba que no iba a haber demanda, el inicio con un perfil muy similar de la rama de Industrias Alimentarias el curso pasado, ha desmontado aquellas primeras sospechas o dudas sobre si iba a haber o no alumnos”, comenta Enrique García, el director, que explica que en junio de 2020 se extinguirá esa titulación, porque queda sin el apoyo de la Consejería de Agricultura y era algo previsto que se hiciera cargo de este perfil profesional específico de la panificación y repostería”.

A mediados de junio San Gabriel abrirá oficialmente el plazo de inscripción. Por esas mismas fechas, a partir del 19, el colegio ICEDE comenzará a recoger las solicitudes para matricularse en el ciclo de FP Básica de Servicios Comerciales, que, igual que el anterior, consta de dos cursos lectivos, con una vertiente práctica en el segundo y que responde a la necesidad de formar para revitalizar el comercio local en Aranda. “Está enfocado a que la gente que no ha terminado la ESO cubra una capacitación profesional que tiene que ver con una necesidad muy urgente de revitalizar el comercio de Aranda, conocerlo desde su interior, saber las necesidades que se puede tener en un área local como es ésta a la hora de emprender, de decidirte a sacar adelante un negocio o, por ejemplo, traer una franquicia a Aranda o trabajar fuera en algunos comercios a mayor escala”, explica Aser Calleja, el director.

En este caso, el cupo oficial es de 20 plazas, añadiendo este ciclo a los de Administración y Restauración que se vienen impartiendo.