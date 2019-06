La única tasa segura de alcohol y drogas al volante es 0,0

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensifica esta semana el control del consumo de alcohol y drogas al volante con una vigilancia especial de los conductores de furgonetas de reparto, cuyo tránsito está sufriendo un notable incremento. Así lo ha confirmado Pedro de la Fuente, subdelegado del Gobierno en la provincia de Burgos para quien el control policial tiene como objetivo prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas ilegales. La incidencia de consumo de alcohol y otras drogas en zona urbana, fundamentalmente durante los fines de semana y en lugares con locales de ocio, hace que la Policía Local participe también en los controles en la presente campaña. Uno de cada cuatro accidentes mortales en la Unión Europea se relaciona con el consumo de alcohol y drogas, advierte el Jefe provincial de Tráfico, Raúl Galán, aunque sea un pequeño porcentaje de conductores quienes los provocan.

En la campaña del año pasado se realizaron 2.689 pruebas de alcoholemia en la provincia de Burgos, siendo positivas 19, el 0,71%. En el caso del control y vigilancia de la presencia de drogas, se llevaron a cabo 92 pruebas, dando un resultado positivo 29 de ellas, el 31,52% de las pruebas practicadas. La Dirección General de Tráfico constata que conducir después del consumo de sustancias psicoactivas es un hecho frecuente en España. El cannabis (THC), la cocaína, las anfetaminas y las metanfetaminas son las sustancias más frecuentemente halladas. La apuesta de la Dirección General de Tráfico por erradicar a los conductores que se ponen al volante tras haber ingerido algún tipo de sustancia psicoactiva es lo que ha llevado a este organismo a incrementar las sanciones.

La ley prohíbe conducir con presencia de drogas en el organismo bajo sanción de 1.000 euros y 6 puntos. El consumo ilícito de alcohol está castigado con sanciones entre 500 y 1.000 euros y entre 4 y 6 puntos de carné. Este tipo de conductas en la conducción también son perseguidas por la vía penal con penas de cárcel. La asociación ASPAYM (Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas), colabora en la campaña bajo el lema "No corras, no bebas… no cambies de ruedas", con el objetivo de concienciar a los conductores y acompañantes sobre el grave riesgo que supone para la conducción el consumo de alcohol y drogas.