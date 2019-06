El Club Ourense Baloncesto perdía en las semifinales de la Final Four de la LEB Oro ante un Palma que fue superior. Pese a ello, este agrio final no debe amaragar un año donde el Club Ourense Baloncesto ha superado todas las expectativas y termina el curso con matrícula de honor. 20 victorias en liga, 3-0 ante Oviedo en playoff con el factor cancha en contra y una participación histórica en la nueva Final Four de la LEB Oro.

Ourense reverdece laureles y lo hace con 500 espectadores desplazados a Bilbao. El objetivo inicial de lograr quitarse el mal sabor de la temporada está más que logrado. Ahora toca seguir creciendo.