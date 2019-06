Hace tiempo escribí un editorial titulado “El tonto de la rotonda” que se hizo viral. Aludía a un tipo que se dedicaba a hacer el “cabra” con su vehículo. Un insensato, por decirlo finamente. Como los tontos crecen como hongos, al menos en Palencia, hoy tengo que destinar otro a aquellos inconscientes que se dedican a la inexplicable práctica de quemar pelusas.

Rivera, el de Ciudadanos, en un alarde de sobreactuación dijo aquello de “¿Lo oyen? Es el silencio”. Aunque no es santo de mi devoción, le voy a parafrasear. ¿Lo oyen? Es el silencio. El silencio del vacío en el cerebro de aquellos que han hecho de la quema de pelusas una especie de “deporte nacional”.

Numerosos internautas piden la tala de árboles. Evidentemente, los árboles son un problema por el mero hecho de generar las pelusas. Pero lo más preocupante es la estupidez humana. Y esa no tiene límites. Conocemos un caso, el de un hombre de avanzada edad, con problemas mentales. Otro de un joven que pidió perdón y que avisó para una intervención rápida. Y luego están el resto. Los de vidas vacías. Los estúpidos, los tontos de remate, que como ovejas, sin medir las consecuencias, se entregan al efecto imitación.

Cualquier día la vamos a armar gorda. Ya hemos estado a punto de hacerlo. Sólo la profesionalidad de los Bomberos de la capital ha evitado males mayores. Y aquí surge otra reflexión: la importancia de contar con profesionales de verdad frente a la tendencia provincial de acudir a voluntarios que, por otra parte, tienen un mérito enorme.

Estamos sin duda ante un problema de educación. La estulticia se une al incivismo más atroz en un cóctel incendiario, y nunca mejor dicho, que al final pagamos todos los ciudadanos. Más que talar los árboles, hay que “talar” la falta de educación de esta ola de imprudentes que estamos padeciendo en Palencia. Me consta que no sólo ocurre en nuestra ciudad, pero eso no me consuela. ¿Lo oyen? En el fondo sí que se escucha algo. Es el encefalograma plano de quienes son capaces de quemar pelusas por mera diversión. ¡Qué vidas tan tristes! ¡Qué existencias más vacías! Menos mal que todavía queda esperanza en la especie humana. Frente a los imbéciles que queman pelusas, están los ciudadanos, algunos chavales, que han realizado limpiezas voluntarias en la orilla del río. Un contraste como la vida misma. Los tontos de remate frente a la buena gente concienciada. Seguro que hay más de los segundos que de los primeros. Pero los primeros son tan bobos, que conviene decírselo a la cara.