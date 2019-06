Condenado a 21 meses de cárcel "por defender a cuatro trabajadores"

Que se le impongan 21 meses de cárcel por defender los derechos de cuatro trabajadores de La Sangiovesa. Es lo que denuncia el sindicato LAB. Imanol Salinas, es el sindicalista juzgado, explica lo que pasó aquel 7 de julio de 2018: “Hicimos la ronda dentro del bar, cosa que duró un minuto. Salimos fuera y se pusieron unas pegatinas llamando, en ese caso, a no consumir durante los Sanfermines mientras no se cumpliera el convenio, no se pagaran las horas que correspondían y volvieran a contratar a los trabajadores despedidos por no votar la candidatura de la empresa”.

Condiciones de explotación que consisten, según el sindicato, en no pagar las horas trabajadas, no tener libertad para elegir su representante sindical, e incluso cambiar por trabajo una pizza del restaurante. Finalmente La Sangiovesa retiró la denuncia interpuesta pero la Fiscalía ha continuado con el recurso. “Nosotros consideramos que ha sido una injusticia de juicio. Se ha perdido una de las pruebas importantes que aportamos con los justificantes de entrega. Un vídeo donde se veía que no había sucedido nada de lo que decía la Policía Foral. Por lo tanto, trataremos de obligarles a que tengan que ver ese vídeo que no quieren verlo. Obviamente vamos a mantener que no ha habido violencia de ningún tipo en poner pegatinas ni en utilizar un megáfono”, explica Salinas.

Salinas asegura no tener confianza en que su recurso prospere, porque la justicia, dice, no es imparcial. Asegura que el juez veía un delincuente donde había un sindicalista.