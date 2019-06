Los trabajadores de la limpieza del Hospital realizan una serie de paros para reclamar un salario digno

Al grito de ni un paso atrás, se manifestaban esta mañana los trabajadores de la limpieza del Hospital General tras la ruptura, la semana pasada, de la negociación del convenio con la empresa concesionaria CLECE.

A las puertas del hospital los 62 trabajadores de la limpieza reclaman un aumento salarial del 1,8 % para este año y del 2% para el 2020 mientras la empresa solo ofrece el 1,5% de subida. Los trabajadores también solicitan que todas las jornadas no sean por debajo de las siete horas de trabajo y completar la plantilla para ajustarse a las necesidades del servicio.

Jesús Ángel Martín presidente del comité de empresa asegura que “en el 2013 hubo una reducción de jornada, en el 2014 nos bajaron un 2,5 % y un complemento personal que nos quitaron. En el 2015 un 0,8% y 2016 solo nos aumentaron un 1% en salario base y en 2017 y 2018 una subida del 1,25 %. Lo que revindicamos es un salario justo, creemos que no podemos aguantar más todo lo que la empresa nos viene negando. Por eso no vamos a dar un paso atrás y creemos que estamos haciendo lo correcto y la empresa tendrá que escucharnos más con esta medidas que hemos iniciado”.

Consideran los trabajadores que estos conflictos surgen del escaso presupuesto que la Junta destina al SACYL y urgen un incremento presupuestario. Los paros de media hora por la mañana y por la tarde están previstos para los cuatro próximos días sin descartar una huelga si la empresa no atiende sus peticiones.

María Jesús Hernanz delegada de UGT ponía de manifiesto la importancia de la labor que desarrollan “tenemos unos protocolos a cumplir bastantes estrictos porque hay muchos servicios que así lo requieren. Aquí hay quirófanos, hay UVI, salas de diálisis y otros servicios especiales en los que nosotros no nos dedicamos solamente a pasar una bayeta. Igual que desinfectamos a su vez limpiamos y no podemos ir al ritmo normal de un trabajador si no que vamos al ritmo y las necesidades del cliente, que en este caso el hospital, nos exige. Con lo cual es trabajo es un poco más gravoso que limpiar una simple oficina de un banco”.

El comité ha tomado esta decisión de parar para no causar inconvenientes a los usuarios y ya tienen solicitada reunión con el SERLA, servicio de intermediación de la Junta, para que medie en el conflicto.