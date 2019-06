El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa y la Hermandad del Rocío de la localidad, primera de las filiales de la Matriz de Almonte, han convocado el III Concurso Fotográfico del Paso de Hermandades por Villamanrique, Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía que en esta Romería 2019 se activa este martes a partir de las 18:30 horas con el paso de la hermandad cordobesa de Lucena, a la que le seguirán esta primera jornada Cabra, Málaga, Murcia, Jaén junto con la nueva filial de Baeza, Málaga-La Caleta y Estepona.

Las bases que regirán dicho concurso son las siguientes:

BASES DEL CONCURSO

1. Objetivo

Divulgar, difundir y dar a conocer a través de la fotografía el Paso de Hermandades por Villamanrique de la Condesa, Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía. Así como la Primera, Real, Imperial, Fervorosa, Ilustre y Más Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Villamanrique de la Condesa.

2. Requisitos

2.1. La participación está abierta a todas aquellas personas mayores de 14 años de edad que lo deseen, sin importar su nacionalidad. La participación en el concurso implica la plena aceptación de estas bases. El participante se responsabiliza de cualquier pago o indemnización a que pudiera haber lugar y contra todo recurso o acción que por cualquier título puedan ejercerse sobre las imágenes presentadas, las personas que hayan participado directa o indirectamente en la realización, y otros que, aun no interviniendo en la misma, se consideren con algún derecho sobre las imágenes o sobre las utilizaciones que de ellas se hagan. El participante queda sujeto a la Ley de Protección de Datos y está de acuerdo con ella.

2.2. Los datos que se pudieran aportar para la participación no quedaran registrados en ninguna base de datos y serán destruidos una vez finalizado el concurso y el acto de entrega de premios.

2.3. Para la entrega de premios a menores de edad, deben de entrega un consentimiento firmado junto al DNI de sus padres o tutores legales.

2.4. Las fotografías pueden ser en color o en blanco y negro, pudiéndose presentar un máximo de tres fotografías por personas.

2.5. La temática de la fotografía debe estar vinculada al Paso de Hermandades por Villamanrique de la Condesa en el año 2019 y a la Hdad. Rocío de Villamanrique de la Condesa. Será descalificada aquella imagen que no esté relacionada con esta temática. El jurado se reserva el derecho de pedir la foto original.

2.6. Están expresamente prohibidas las imágenes que sean producto de fotomontajes.

3. Modalidades

3.1. Modalidad Profesional

a) Solo se admitirán como válidos los usuarios que participen a partir del día 4 de junio de 2.019 (18.00 horas) y hasta el 16 de junio de 2019 (23:59 horas).

b) El Organizador se reserva el derecho a cancelar el Concurso en cualquier momento, así como a ampliar y/o reducir el plazo de duración antes indicado, si así se considera conveniente por producirse cambios en las circunstancias en las que se lleva a cabo este Concurso.

c) Los participantes que deseen obtener acreditación, para poder tener dentro de las posibilidades lugar privilegiado, deben enviar correo a info@hermandaddelrociodevillamanrique.es, antes del día 3 de junio con sus datos personales y podrán recoger su acreditación a partir del martes 4 de junio, en la Tienda de la Hermandad sita en callejón entre Plaza España Plaza San Roque.

d) Los participantes deberán remitir sus fotos en un único envío de correo electrónico a info@hermandaddelrociodevillamanrique.es, envío en el que se aportarán los siguientes datos;

• Nombre y Apellidos

• Teléfono de contacto

• Dirección

• Título/s de la/s fotografía/s

• Fecha en la que han sido tomadas

e) Tamaño: las obras serán presentadas en formato JPG. Cada fotografía que participe en el concurso tendrá un tamaño de entre 1 a 3 MB, Los finalistas de esta modalidad deben entregar la imagen en RAW.

f) PREMIOS:

Premio CRUZCAMPO: 300 euros.

Premio HERMANDAD ROCÍO VILLAMANRIQUE: 150 euros + Tablet.

Premio CANAL TV VILLAMANRIQUE: Material tecnológico valorado en 200 euros.

g) Aceptación

• La foto elegida como premio CRUZCAMPO será expuesta en el cartel del Paso de Hermandades por Villamanrique 2020, salvo excepciones.

– La imagen deber tener una buena calidad fotográfica.

– Tendrá prioridad en el cartel las Hermandades que cumplan aniversario o alguna efeméride de relevancia, en cuyo caso la foto se utilizará en los siguientes años que no ocurra esta situación.

– En el caso que se diera estas circunstancias, se colocará la imagen del primer premio en el tríptico del paso de Hermandades por Villamanrique.

3.2. Modalidad Amateur

a) Solo se admitirán como válidos los usuarios que participen a partir del día 4 de junio de 2.019 (18.00 horas) y hasta el 16 de junio de 2019 (23:59 horas).

b) El Organizador se reserva el derecho a cancelar el Concurso en cualquier momento, así como a ampliar y/o reducir el plazo de duración antes indicado, si así se considera conveniente por producirse cambios en las circunstancias en las que se lleva a cabo este Concurso.

c) Cómo concursar:

• Haz una fotografía durante el Paso de Hermandades por Villamanrique de la Condesa.

• Entra en nuestro Facebook (www.facebook.com/pasohermandadesvillamanrique) y dale Me gusta a la página. Hay que pertenecer al Grupo Concurso Fotográfico Paso de Hermandades 2.019 (a través de invitación).

• Sube tu foto al Grupo con un título y pequeña descripción de la fotografía.

• Luego comparte en tu Facebook personal la fotografía, para dar máxima divulgación.

• Solo serán válidos los Me gusta en el Grupo del concurso.

• Se escogerán las seis imágenes con mayor número de Me gusta, y el jurado añadirá otras seis de su libre elección. Entre las doce se elegirán las fotos ganadoras.

d) Premios categoría amateur:

• Primer premio: Estancia de una noche con desayuno en el alojamiento turístico rural Ardea Purpurea (Villamanrique de la Condesa).

• Segundo premio: Paseo a caballo por el entorno de Doñana + almuerzo en cafetería-bar Doñana.

• Tercer premio: Visita en 4x4 al P.N. de Doñana

Los premiados pueden elegir fecha, pero la empresa se guarda el derecho a modificar la fecha según disponibilidad.

3.3. Modalidad Hermandad

a) Objetivo: Divulgar, difundir y dar a conocer a través de la fotografía las actividades de la Hermandad de Villamanrique de la Condesa, tanto los días previos a la salida, como durante la salida, camino de ida y vuelta, así como fotografías de la Hermandad en la Romería de El Rocío 2019.

b) Solo se admitirán como válidos los usuarios que participen a partir del día 4 de junio de 2.019 (18.00 horas) y hasta el 16 de junio de 2019 (23:59 horas).

c) El Organizador se reserva el derecho a cancelar el Concurso en cualquier momento, así como a ampliar y/o reducir el plazo de duración antes indicado, si así se considera conveniente por producirse cambios en las circunstancias en las que se lleva a cabo este Concurso.

d) Requisitos

- Los participantes en esta modalidad lo harán bajo las condiciones de

a) modalidad profesional

b) modalidad amateur.

- La temática de la fotografía debe estar vinculada a la actividad de la Hermandad de Villamanrique de la Condesa en el año 2019 descrita en el punto a).

e) Cómo concursar

Según modalidad en la que participe, ver requisitos.

f) PREMIOS

Premio LANUTEC: 300€ (Modalidad Profesional)

Premio BAÉTICA: productos BAÉTICA valorados en 200 €. (Modalidad Amateur)

3.4. Modalidad Instagram

a) Solo se admitirán como válidos los usuarios que participen a partir del día 4 de junio de 2.019 (18.00 horas) y hasta el 16 de junio de 2019 (23:59 horas).

b) El Organizador se reserva el derecho a cancelar el Concurso en cualquier momento, así como a ampliar y/o reducir el plazo de duración antes indicado, si así se considera conveniente por producirse cambios en las circunstancias en las que se lleva a cabo este Concurso.

c) Cómo concursar

• Haz una fotografía durante el Paso de Hermandades por Villamanrique de la Condesa o de la Hermandad del Rocío de Villamanrique de la Condesa.

• La cuenta del concurso en Instagram. Paso_hermandades.

• Sube tu foto con título y pequeña descripción de la fotografía.

• Añádele el hashtag #concursofotovillamanrique

• Para la visualización de dicha foto, la cuenta debe ser pública, en caso de ser privada, etiquetarla con paso_hermandades.

• Se escogerán doce fotos por parte del jurado, entre todas las participantes, y de esas una ganadora.

d) Premios categoría Instagram

• Primer premio: Instagram; Material Fotográfico y de viaje.

4. Jurado

El jurado estará compuesto por:

Organizador y coordinador: José Carlos Díaz Solís y José Manuel Bernal Garrido, vicepresidente y tesorero, respectivamente, de la Hermandad del Rocío de Villamanrique de la Condesa. Francisco Pérez Morón (fotógrafo profesional). Rafael Romero (fotógrafo profesional). Francisco Díaz (fotógrafo profesional). Luís Servián (fotógrafo profesional). María José Medina Solís (técnica de Cultura del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa). Rocío Gómez Romero (gabinete de Prensa del Ayto. de Villamanrique de la Condesa).

5. Calendario

5.1. El periodo de participación está abierto en las fechas indicadas para las distintas modalidades.

5.2. El jurado y organización, se reunirá el día 17 de junio de 2019 para la valoración de las obras.

5.3. Las fotos podrán ser utilizadas por la Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío de Villamanrique o el Excmo. Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa cuando lo crean necesario.

5.4. Ningún participante podrá ser premiado más de una vez, ni en la misma modalidad ni en distintas modalidades.

6. Comunicación

La notificación a las personas premiadas se realizará durante el periodo comprendido entre el 18 y 20 de junio mediante notificación por correo electrónico y/o llamada telefónica. Asimismo, se informa de que los ganadores se harán cargo de cualquier gasto asociado y de las cantidades que por imperativo legal fiscal debieran ingresarse o retenerse por este concepto.

En caso de que no hubiera participantes o los designados como ganadores (o suplentes en su caso) no cumplieran los requisitos establecidos en estas bases, o el Organizador juzgara que la participación no ha sido suficiente o de calidad no destacable, el premio correspondiente se declarará desierto.

Será responsabilidad de los ganadores comunicar la aceptación del premio en el plazo de 48 horas desde la comunicación del premio (a través de correo electrónico y/o teléfono), facilitando a la Organización los datos personales que le serán requeridos.

En caso de que en el plazo de 48 horas no se hubiera confirmado este extremo por el ganador o hubiese sido imposible el contacto, perderá el derecho al premio, recayendo éste de forma automática en el suplemente o en caso de renuncia por parte de éste, en quien el Organizador decida, o quedando desierto.

7. Entrega de Premios y Exposición pública de obras

La entrega de premios y el comienzo de la muestra, compuesta por las fotografías finalistas y algunas seleccionadas entre las participantes, será en el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa (Sevilla) el día 27 de junio de 2019 a las 20:30 horas.

La participación en el concurso supone la aceptación de todas y cada una de las bases del concurso. Cualquier envío o fotografía que no se ajuste a las presentes bases será descartado. Los participantes de este concurso se obligan a cumplir las condiciones específicas y generales del mismo, y su no acatamiento supondrá la expulsión del participante del concurso y la pérdida de cualquier derecho sobre él.