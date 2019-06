La tauromaquia contra el cáncer en Villacarrillo

El XIX Festival Taurino a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer y concretamente a través de su asamblea provincial de Jaén, se desarrolló en Villacarrillo en una tarde de bastante calor, con una entrada de media plaza. Ha sido la primera vez en 19 convocatorias, que este festival benéfico sale de la plaza de toros de la capital del "Santo Reino".

El personal de plaza, donó un sobre con aportaciones económicas a la AECC, ya que ellos por norma nunca compran entradas por ser trabajadores y técnicos del desarrollo de los festejos taurinos. En la imagen posan con la concejala de Festejos, Paqui Hidalgo y representantes de la asamblea local de la Asociación contra el Cáncer. / JOSE HERREROS

La Agrupación Musical Cristóbal Marín, actuó en el Festival de forma altruista sin cobrar nada por ello como ayuda a la causa. / J.L.Martínez

Este año se me ha complicado su celebración al no contar el recinto taurino de Jaén, con un empresario que gestione los festejos. Una complicación que había puesto en peligro la continuidad del festival que desde sus orígenes había impulsado el torero valenciano afincado en nuestra provincia, Enrique Ponce. Pero se complicó aún más la organización ya que el torero se encuentra inmerso en un un complicado proceso de recuperación para volver a los ruedos tras la grave lesión sufrida en una corrida de la feria de fallas de Valencia el pasado mes de marzo. Eso le ha impedido tanto la participación como el acudir hasta la plaza de toros de villacarrillo dónde ha llegado torear varias tardes desde sus orígenes como novillero. Aún así la organización decidió dedicarle la celebración desde 19º festival para agradecerle todo el esfuerzo realizado en los últimos años en favor del colectivo oncológico, logrando importantes aportaciones económicas para esta asociación y sus proyectos de investigación contra el cáncer. Según su presidente provincial, Marcelino Medina Cuadros, es tal la importancia de lo que se recauda con estos festejos, que entre otros ha posibilitado que la entidad pudiera sufragar por ejemplo la puesta en servicio de su sede actual en Jaén. El mundo taurino es muy solidario y se demuestra en cada ocasión que se organiza algún tipo de evento como este festival.

Autoridades y organizadores de la Asociación Contra el Cáncer, posan junto a los toreros ante el público asistente y el palco presidencial. El responsable en este festejo de la presidencia fue Baltasar Bueno, asesorado por Antonio Moya. / JOSE HERREROS

La subdelegada del Gobierno, Maribel Lozano / J.L.Martínez

Francisco Miralles (Alcalde de Villacarrillo), Soledad Aranda (delegada de Agricultura), Juan Diego Requena (Alcalde de Santisteban) y Trinidad Rus (Delegada de Salud). / J.L.Martínez

El no poder dedicarle tiempo Enrique Ponce además de no contar con la plaza de toros de Jaén para esta temporada, hizo que la asociación tuviera que empezar a desechar la idea de organizarlo también este año, al pasarse la fecha habitual para su celebración. Pero desde el ayuntamiento de villacarrillo conociendo esta situación, no sé dudo en poner a disposición de la AECC, la plaza de toros de esta localidad y que así se pudiera realizar el festejo, para lo que tan solo había que buscar un empresario que se atreviera a dar este paso.

Encontraron esa ayuda en la empresa Euro Tauro Luján S.L., entidad fundada por Enrique Solanilla Luján en 2008, quién dirige un equipo de jóvenes experimentados con aspiraciones a crecer a nivel nacional desde Badajoz, siendo la sede de la empresa, la localidad de Siruela.

Afrontó el reto de hacerse cargo de la organización del evento benéfico en villacarrillo como una oportunidad de darse a conocer en la provincia que más festejos organiza a nivel andaluz.

Para esta cita taurina, el ganado utilizado han sido novillos procedentes de la ganadería de Murube. Su titular, José Murube, estuvo presente en el festejo, de los primeros que lidia este año, para la legendaria ganadería que recuperó para la familia en 1984 atrás varias décadas cambiando de propiedad, hierro que data del 13 de octubre de 1848, con origen en la finca "La Cobatilla" de la localidad sevillana de Utrera.

JOSE HERREROS

Tras el paseíllo inicial de los intervinientes en el festejo, se realizó un homenaje por parte de la asamblea local de la asociación española contra el cáncer entregando diferentes obsequios y recuerdos a los toreros, también al alcalde de villacarrillo, Francisco Miralles y al empresario taurino entre otros.

El primero en abrir la lidia fue el rejoneador Andy Cartagena, quien acudió a villacarrillo con su cuadra para dar el mejor espectáculo posible, lidiando el primer novillo de la tarde, que se mostró poco colaborador, siendo necesario que el torero de a caballo, descabalgara para acabar su lidia a pie. El público le otorgó la gracia de una oreja como premio a su labor al primero de la tarde.

El segundo en intervenir fue el torero de Beas de Segura José Carlos Venegas, quién actuó de director de lidia, consiguiendo hacerse con dos orejas atrás un nuevo novillo noble pero de poco recorrido muy similar al resto de los lidiados. Según los entendidos ejecutó un toreo distinto a lo habitual, más cercano, que le valió el aplauso del público.

El valenciano Román, fue quien peor lo tuvo en la tarde de ayer con un novillo complicado recibiendo un aviso y siendo premiado por su buen hacer con una oreja.

Desde Badajoz llegó José Manuel Garrido, quién consiguió una lidia entretenida qué gusto bastante al público, gracias sobre todo al haberse adjudicado en el sorteo un novillo que se prestó al espectáculo. De hecho incluso algún aficionado llegó a pedir que prolongara la faena de muleta, en un momento de bastante comodidad. Logró de premio 2 orejas de su novillo.

El quinto de la tarde le correspondía al esperado Pablo Aguado, quién llegaba después de su confirmación el pasado mes de septiembre, habiendo triunfado recientemente en ferias como la de su ciudad natal, Sevilla. Pero no pudo ser. desde que llegó a la plaza tuvo que ser atendido en la enfermería por una indisposición de la que trató de recuperarse hasta el momento de su intervención pero que no fue así. Tras anunciarlo por megafonía, se explicó que sería el encargado de lidiar su novillo el director de lidia, por lo que de nuevo el segureño Venegas, tuvo una nueva oportunidad para brillar en la plaza de toros de villacarrillo, recordando otras tardes en las que ha vivido grandes momentos en esta arena. Resultó ser la mejor de las faenas de la tarde, con un novillo muy bravo en su arranque, que permitió al torero lucirse con diferentes estilos e incluso arrodillándose en un par de tandas, que fueron muy aplaudidas por el público. Terminó con la vida del astado de una estocada certera, siendo obsequiado a petición del público con dos orejas y rabo. Para rematar la tarde el novillero Carlos Enrique Carmona, recibió a porta gayola, al sexto novillo del festejo, demostrando muchas ganas de triunfar y de hacerse un hueco en este complicado mundo de los toros. Últimamente alumno de la escuela taurina de Jaén, quién no ha querido desperdiciar la oportunidad brindada en el festejo contra el cáncer.

En el Ecuador del desarrollo de este festival se hizo el sorteo de una cesta de productos cárnicos tradicionales elaborados y donados por Sebastián Moya, para lo que se han estado vendiendo papeletas durante varios días con la idea de recaudar fondos destinados a la AECC. El número premiado fue el 1652.