Que fort

Resulta que les penyes boueres han decidit esborrar-se i ara diuen que ells no tenen culpa de l'expansió de la tuberculosi bovina. Que la carència de veterinari als festejos no és cosa seua sinó de l'administració. Que és l'administració la que deu vetlar per la presència de veterinaris. No diuen que en totes les autonomies llevant de la valenciana sí que els tenen. No diuen que la seua pressió als polítics ha impedit que el consell complirà el compromís d'obligar. Han decidit que la festa bouera està per dalt de tot. Jo crec que no. Crec irresponsable e insolidària la seua postura. Per molts diners que menegen i per molt poder que tinguen en molts pobles. Tot i que les festes boueres són un esquelet del passat. Són un cant a la violència i al maltracte animal. Bé farien, almenys, complint i fent complir la llei.