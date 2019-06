Santi Mina: muchos millones de distancia

Una de las ofertas que, según han confirmado a esta emisora fuentes oficiales del Valencia, ha llegado a las oficinas del club de Mestalla en los primeros días del mercado es la del Celta de Vigo por Santi Mina. Ante la posibilidad real de un traspaso de Maxi Gómez, la entidad gallega está fuertemente interesada en hacerse con los servicios del delantero, con contrato hasta junio de 2021.

El Valencia, eso sí, valora notablemente las aptitudes y la implicación de Santi Mina, cuya ampliación de contrato está muy adelantada. Protagonista de 15 goles y 9 asistencias esta temporada, los ejecutivos del murciélago consideran al vigués mucho más que una simple moneda de cambio para abaratar futuras operaciones. Con 23 años, ha formado parte de varias listas previas de Luis Enrique, que ya le hizo jugar en el primer equipo del Celta siendo juvenil, y ha disputado 51 partidos a las órdenes de Marcelino García Toral.

Desde la Avenida de Suecia no se descarta un traspaso del futbolista en los próximos meses, pero siempre por una operación económica muy ventajosa, escenario que hasta el momento no se ha producido. Muy seguido por diferentes clubes de la Premier League, la venta de Santi Mina solo se efectuará por un importe elevado, al que el Celta no ha llegado con su primer acercamiento.