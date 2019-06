Rebelión en las aulas de la Millán Santos

Alumnos de la Universidad Millán Santos, los mayores de 40 años que asisten a la modaldad abierta para compartir aula con los estudiantes de Grado, unos 320 este curso, muestran su malestar por el recorte de plazas.

Una decisión del vicerrectorado de Extensión Universitaria que reduce de"de forma drástica" las plazas en esta modalidad, de foma que, segun explicaba en la SER Luis Miguel Valles, subdelegado de la modalidad abierta de la Millán Santos, "hará que muchos de estos alumnos no podrán matricularse".

Como medida de protesta, todos los lunes se concentran ante la facultad de Filosofia y Letras, además de la recogida de firmas para evitar estos "recortes que impedirán matricularse en las asignaturas con menos de 10 alumnos, no superar el 10 por ciento del total del alumnado del Grado y un máximo de 8 asignaturas en toda la trayectoria del alumno en la Millán Santos".

Asegura Luis Miguel Valles que cuentan con apoyo de algunos profesores, también de alumnos, y por ello no entienden la medida del vicerrectorado cuando no suponen gasto ya que su asistencia a clase es presencial, no se presentan a los examenes y solo pagan la matricula.

De momento ya se han reunido con el decano de Filosofía y Letras, al ser la más afectada, y se está a la espera de la reunión convocada pro el vicerrectorado el próximo 11 de junio.