En segunda ronda, el Alcobendas

El Zamora ya tiene rival para la segunda ronda: será el Alcobendas Sport, tercer clasificado del grupo séptimo, el madrileño.

En el bombo estaban los 9 campeones que no lograron ascender a la primera, que en principio se enfrentaban a los 7 que habían sido cuartos y seguían adelante. No salió la bola del Zamora CF, que de hecho lo hizo como el último de los campeones. ya tocaba un séptimo, y hubo que repetir rival, ya que en principio tocó con la Arandina (no pueden enfrentarse equipos del mismo grupo). Se sacó una nueva bola de los terceros y entonces apareció el Alcobendas.

El cuadro madrileño ha eliminado en primera ronda a otro tercero, el Lorca FC, con el que empató (1-1) en la ida, ganando 1-2 en partido de vuelta.

El partido de ida se disputará en la localidad madrileña. Sin confirmación oficial, lo habitual es que los equipos madrileños disputen sus encuentros en la matinal del domingo (en este caso, 9 de junio). La vuelta sería el 16 en el Ruta de la Plata. Si el Zamora supera esta segunda eliminatoria, accedería a la tercera (siempre el partido de vuelta en casa) en la que se decidiría el ascenso.

El Alcobendas ha totalizado 72 puntos, tras 21 victorias, 9 empates y 8 derrotas. No es un equipo muy realizador (49 goles a favor) y ha recibido un total de 29. En el grupo, que lideró el Getafe B (que ha ascendido a la primera como campeón) quedó por detrás de Las Rozas, y por delante del Móstoles, que podría haber sido rival del cuadro de David Movilla.