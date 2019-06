El 'Verso Suelto' de Salvador Berlanga

Superado este tiempo electoral, pido un ejercicio de democracia en esta legislatura a sus señorías políticas aragonesas. Por favor, enciérrense 19 días y 500 noches en la Aljafería y no salgan hasta contar con una ley por la que nadie permanecerá más de 8 años en cargos políticos con sueldo, sea el que y sea quien sea. Observo que algunos aspiran a superar al elegido por la gracia de Dios, como se autocalificaba el caudillo en las monedas. Bueno, ahora que lo pienso, nunca vi a Franco en un billete, pero las fotos en los carteles electorales sabían a rancio y a retoques de Photoshop. Venga, que no se repita la historia, que estar en política sea una carga temporal y no un trabajo para esta vida y parte de la otra. Innovar, renovar, evolucionar y mudar de aires son sinónimos de cambio.

